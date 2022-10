Com quase metade das urnas apuradas, Lula lidera no exterior

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 51,18% dos votos válidos dos brasileiros que moram no exterior, segundo o TSE, com 42,7% da apuração totalizada. O presidente Jair Bolsonaro (PL) conta com 36,73% dos votos. Ciro Gomes (PDT) segue com 5,12% e Simone Tebet (MDB), 4,42%.

Os brasileiros votaram em peso no exterior nessas eleições. Em Nova York, nos Estados Unidos, as filas davam a volta no quarteirão. Terceiro maior colégio eleitoral dos Estados Unidos, depios de Miami e Boston, a cidade recebeu cerca de 28 mil eleitores.

Hoje, 697 mil brasileiros residentes no exterior estão aptos a votar, 40% mais do que nas últimas eleições presidenciais.

