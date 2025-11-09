Com mais empresas abrindo, CNPJ passará a ter letras e números em 2026

A partir de julho de 2026, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) passará a ter letras entre seus dígitos. O novo formato, agora alfanumérico, amplia o número de combinações possíveis diante do ritmo acelerado de abertura de empresas e do risco de esgotamento das sequências numéricas disponíveis.

O modelo atual, chamado “CNPJ básico”, oferece 100 milhões de combinações à Receita Federal. No entanto, o órgão identificou um aumento expressivo na abertura de empresas, o que aponta para um possível esgotamento da numeração em um prazo estimado entre 4,5 e 6 anos.

Como funcionará o novo CNPJ?

Novo CNPJ alfanumérico inclui números e letras (Reprodução/Receita Federal)

Em vez de utilizar apenas números, o novo modelo passará a combinar letras (de A a Z) e números (de 0 a 9), mantendo o total de 14 caracteres.

As oito primeiras posições identificarão a raiz do CNPJ, formadas por uma combinação alfanumérica. As quatro seguintes indicarão a ordem do estabelecimento, também com letras e números. Já as duas últimas posições, correspondentes aos dígitos verificadores, permanecerão exclusivamente numéricas.

CPNJs já existentes vão mudar?

A mudança não afetará os CNPJs que já estão em uso. De acordo com a Receita Federal, os números contiuarão válidos e poderão coexistir com o novo formato alfanumérico.

Da mesma maneira, o procedimento de inscrição no CNPJ permanecerá inalterado. O processo seguirá os mesmos passos e exigirá os mesmos requisitos para o cadastro.

Alteração terá algum custo?

Para as empresas, a mudança exigirá adaptações e, possivelmente, gastos. Isso porque será necessário atualizar sistemas internos para que consigam ler, validar e reconhecer CNPJs no novo formato.

Como funcionará o cálculo do dígito verificador?

Embora a rotina de cálculo do dígito verificador (DV) passe por ajustes, o órgão manterá a fórmula baseada no módulo 11.

A principal mudança será a conversão dos caracteres alfanuméricos em valores decimais, conforme a tabela ASCII — subtraindo-se o valor 48. Dessa forma, as letras passam a ter equivalentes numéricos: A = 17, B = 18, C = 19 e assim sucessivamente.