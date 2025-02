Como vender sua empresa?

Todo empreendedor por trás de uma empresa de sucesso passará pela reflexão de vender sua empresa. Esse dilema pode surgir a partir de um processo pessoal, muitas vezes amadurecido ao longo de anos, ou ser provocado por um comprador como um investidor financeiro ou estratégico.

Nos Estados Unidos, é comum que empreendedores fundem empresas já com a intenção de vendê-las no futuro. No Brasil, essa motivação é mais frequente entre jovens empreendedores de startups. O empresário brasileiro mais tradicional, no entanto, tende a criar e desenvolver sua empresa sem um prazo definido, com muitos imaginando deixá-la para os filhos darem continuidade.

Independentemente da intenção inicial, vender a empresa pode fazer sentido, especialmente quando há bons motivos. Esses motivos geralmente estão relacionados ao empresário e não à empresa, como a busca por liquidez patrimonial, o desejo de ter mais tempo para se dedicar a outros propósitos e o desejo de perpetuar seu legado e sua empresa, mesmo sem um sucessor na família.

Por outro lado, os maus motivos costumam estar ligados à empresa, como estar num estágio de declínio, levando ao desinvestimento, perda de competitividade ou uma situação financeira complicada, já materializada ou iminente.

Seja qual for o contexto ou as motivações para vender a empresa, uma venda bem-sucedida exige preparação e uma boa assessoria. Essa preparação, muitas vezes, precisa ser iniciada anos antes do processo de venda, podendo abranger a criação de processos documentados e implantação de sistemas robustos, a estruturação de uma equipe gerencial autônoma (de gestores autônomos - como sugestão) e o desenvolvimento de uma organização como um todo que não dependa do dono para sua continuidade e seu crescimento.

Além disso, a preparação prévia pode ser necessária para que a empresa demonstre um histórico de crescimento e rentabilidade, o que favorece sua avaliação financeira no momento da venda.

Uma boa preparação, no entanto, não é suficiente. O processo de venda de uma empresa, frequentemente referido pela sigla em inglês M&A (Mergers & Acquisitions), é complexo, mesmo para empresários experientes, mas que estão passando por sua primeira venda empresarial.

Por isso, é essencial que o empresário conte com uma assessoria financeira especializada em M&A. Essa assessoria prepara e apoia o empresário, organiza e apresenta materiais e informações, atrai e interage com potenciais compradores, desempenhando, assim, um papel de alto valor agregado, indo muito além de uma intermediação.

Nesse contexto, aplica-se a máxima de que o 'barato pode sair caro', caso o empresário decida conduzir o processo sozinho ou opte por uma assessoria sem a experiência ou a capacitação necessária. O mesmo pode ser dito, por sinal, quanto a escolha dos advogados, os quais desempenham, também, um papel fundamental.

Esta recomendação de ser bem assessorado (sugestão de termo) assessorar bem é válida tanto para situações em que o empresário toma a iniciativa de colocar a empresa à venda quanto para aquelas em que é abordado por um comprador interessado.

O empresário desempenha um papel determinante no processo de venda e, é claro, na decisão final. Um dos aspectos mais relevantes para sua reflexão é a definição dos critérios de decisão e escolha do comprador. Embora os termos financeiros sejam de grande importância, não são os únicos fatores a considerar.

Saber se a empresa se manterá independente, se seu legado será preservado, se o plano será de crescimento ou de enxugamento e se os colaboradores estarão em boas mãos são questões relevantes — especialmente para um empresário que dedicou anos de sua vida à construção da empresa.

Outro aspecto importante que o empresário deve considerar é quanto a segurança no processo de venda e a confiança no comprador. Um movimento de tamanha relevância, com toda sua complexidade e impactos diversos, deve ser conduzido de forma clara e justa, onde os interesses de todas as partes sejam maximizados e as preocupações adequadamente endereçadas.

Mesmo com boa preparação e assessoria, o empresário deve ter em mente que o processo de venda de uma empresa é desafiador, exige tempo e dedicação, e costuma apresentar altos e baixos. Muitas vezes, desapegar de um negócio que foi criado e desenvolvido ao longo de uma vida inteira, com dedicação e paixão, pode também ser difícil.

No entanto, uma venda bem-sucedida, sob diversos aspectos, pode proporcionar um alto sentimento de realização para o empresário e abrir uma nova etapa repleta de possibilidades para a empresa e para aqueles que dela dependem.