Com imigrantes venezuelanos, Roraima é o estado em que população mais cresce no país

O estado em que a população mais cresceu em 2024 foi Roraima, que costuma receber imigrantes venezuelanos, e o que menos cresceu foi Alagoas, segundo projeções do IBGE divulgadas nesta quinta-feira. O primeiro teve um salto de 12,58% em relação ao ano passado. Já o segundo viu o número de habitantes subir 2,95%.

As estimativas consideram a contagem de pessoas até o dia 1º de julho deste ano e foram publicadas nesta quinta-feira no Diário Oficial da União (DOU). O país tem 212 milhões de habitantes, segundo as estimativas.

A população total brasileira aumentou 4,68% em comparação com o ano passado. Em outubro de 2023, o IBGE estimou 203.080.756 de pessoas. Antes, o Censo de 2022 mostrava 203.062.512 brasileiros.

Roraima teve o maior crescimento populacional, passando de 636.707 habitantes para 716.793. Ainda assim, é o estado com o menor número de habitantes do país. O estado também abriga muitas terras indígenas, como de Yanomamis.

Em Alagoas, o número de habitantes saiu de 3.127.683 em 2023, para 3.220.104 em 2024.

São Paulo continua a ser o estado mais populoso, com um quinto dos habitantes do Brasil. São 45,9 milhões de pessoas, ante 44,4 milhões no ano passado.

Na sequência, os estados mais populosos são Minas Gerais (21,3 milhões) e Rio de Janeiro (17,2 milhões).