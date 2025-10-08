Com 21 presos e 20 mil garrafas apreendidas, SP intensifica combate a bebidas com metanol

O Governo de São Paulo mobilizou uma força-tarefa nesta semana para enfrentar os casos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas falsificadas. Desde a confirmação dos primeiros casos, em setembro, ações conjuntas das áreas da saúde e segurança pública foram intensificadas, com a criação de um gabinete de crise no dia 30 daquele mês.

Na segunda-feira, 6, a Polícia Civil apreendeu mais de 100 mil vasilhames em um galpão clandestino na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. O local, que operava sob fachada de empresa de recicláveis, servia como centro de abastecimento para falsificadores de bebidas alcoólicas.

Além das garrafas vazias, os agentes encontraram seis mil unidades cheias, sem comprovação de origem, e equipamentos usados para envase irregular.

A apreensão fez parte de uma força-tarefa montada após o aumento nos casos de intoxicação por metanol no estado. Desde setembro, 176 casos foram notificados, com 18 confirmações e três mortes. Outros sete óbitos ainda estão em análise.

A ofensiva conjunta entre segurança pública, saúde e fiscalização já interditou 11 estabelecimentos e prendeu 21 pessoas. Entre os detidos está um suspeito apontado como principal fornecedor de insumos para falsificação no estado.

Quase 20 mil garrafas cheias de bebidas foram apreendidas durante as operações do governo do Estado. O governo também suspendeu a inscrição estadual de oito empresas envolvidas — seis distribuidoras e dois bares.

Alerta para profissionais de saúde

A Secretaria Estadual de Saúde enviou alerta aos hospitais para reforçar a atenção aos sintomas associados ao consumo de metanol. Hospitais passaram a seguir protocolos padronizados no atendimento de pacientes com suspeita de intoxicação.

A triagem dos casos é feita pelo Laboratório de Toxicologia da USP de Ribeirão Preto, que atua na análise de amostras e emissão de laudos toxicológicos. Já a Polícia Científica iniciou a perícia dos materiais apreendidos e encaminha os resultados à Polícia Civil.

As autoridades afirmam que não há indícios de envolvimento do crime organizado, mas há conexão entre os casos pela semelhança no padrão de falsificação.

Denúncias e orientações

Como parte da resposta emergencial, o governo divulgou canais para denúncias da população: Disque Denúncia (181), site da Polícia Civil (www.webdenuncia.sp.gov.br), Procon-SP (Disque 151 ou www.procon.sp.gov.br).

Até que a origem das bebidas seja rastreada, a recomendação é evitar o consumo de destilados sem procedência comprovada, especialmente os transparentes.

Na quinta-feira, 2, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou o alerta: é fundamental que as pessoas só consumam bebidas de marcas conhecidas e seguras.

Distribuição de antídoto

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição emergencial do antídoto contra intoxicação por metanol — o etanol farmacêutico — para quatro estados e o Distrito Federal. A primeira remessa inclui 580 ampolas, sendo 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o DF e 60 para o Mato Grosso do Sul.

Em caso de suspeita de intoxicação, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente. Os sintomas incluem visão turva, náusea, dor abdominal e dificuldade respiratória.