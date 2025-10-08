Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Antídoto contra intoxicação por metanol está disponível em 9 estados

Ministério já entregou 1.125 unidades de etanol farmacêutico

Agência Brasil
Agência Brasil

Agência de notícias

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 10h03.

A segunda remessa de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, começou a ser enviada nesta terça-feira, 7, a mais quatro estados. Com essa nova entrega, o total de frascos distribuídos pelo Ministério da Saúde chega a 1.125, alcançando nove estados:

Acre: 30 ampolas
Bahia: 90 ampolas
Ceará: 120 ampolas
Distrito Federal: 90 ampolas
Goiás: 75 ampolas
Mato Grosso do Sul: 60 ampolas
Pernambuco: 240 ampolas
Paraná: 360 ampolas
Rio de Janeiro: 60 ampolas

As ampolas integram o estoque estruturado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), garantindo reposição e distribuição conforme a necessidade de estados e municípios. Outras 60 mil ampolas de etanol estão em processo de aquisição.

Fomepizol

O Ministério da Saúde também adquiriu 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol de uma empresa japonesa, que também doou outras 100 unidades, totalizando 2,6 mil unidades do medicamento. A previsão é que o lote chegue ao Brasil ainda nesta semana e comece a ser distribuído aos estados, conforme as necessidades locais e o registro de casos.

Casos

Até segunda-feira, 6, o Brasil registrava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação.

Em relação aos óbitos, dois foram confirmados no estado de São Paulo e 12 seguem em investigação, sendo um no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo, um na Paraíba e um no Ceará.

Painel

Nesta terça-feira, 7, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES-RJ), lançou um painel público com informações sobre os casos de intoxicação por metanol. Os dados estão disponíveis no site do Monitora RJ e têm a finalidade de contribuir para ações de saúde e de segurança pública no combate às fraudes.

O sistema traz o mapeamento das notificações suspeitas, confirmadas e descartadas no estado.

Acompanhe tudo sobre:MetanolMinistério da Saúde

Mais de Brasil

MP 1303: governo corre contra o tempo para aprovar medida no Congresso e evitar perda de R$ 17 bi

Câmara aprova aposentadoria integral e paritária para agentes de saúde e endemias

Com 21 presos e 20 mil garrafas apreendidas, SP intensifica combate a bebidas com metanol

Aprovação de Lula volta a subir e empata com a reprovação, diz pequisa Genial/Quaest

Mais na Exame

Pop

Deezer anuncia benefício exclusivo para assinantes da Chippu

Um conteúdo Bússola

MindFlow: por que pessoas confiáveis nem sempre inspiram nossa confiança?

Carreira

Saint Paul traz professora de uma das principais escolas de negócios da Europa para lecionar em SP

Negócios

Rumo a R$ 120 milhões, edtech Qeevo aposta em diploma acessível e emprego em até seis meses