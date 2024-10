CNU: entenda como e até quando fazer pedido de revisão das notas

O governo divulgou nesta terça-feira as notas do Concurso Nacional Unificado (CNU). A partir de hoje os candidatos já podem solicitar a revisão dos resultados.

O prazo para envio do pedido de revisão começa hoje e se encerra nesta quarta-feira.

Veja como fazer

A solicitação para revisão deve ser feita na área do candidato, no mesmo site onde a inscrição foi realizada: https://cpnu.cesgranrio.org.br/login. O login é feito com a mesmas credenciais da conta do gov.br;

Após realizar o login, basta acessar a área “Interposição de recursos”. A petição — um documento onde o candidato vai explicar os argumentos para revisão da nota — deve ser enviada à fundação Cesgranrio.

A petição não pode ter qualquer sinal de identificação, como qualquer marca ou informação que possa indicar quem é o candidato. Nestes casos, o documento será automaticamente indeferido.

Segundo o cronograma, os resultados ds pedidos de revisão serão divulgados coletivamente no dia 17 de outubro, na página oficial do concurso. Só os pedidos deferidos terão as decisões publicadas

É importante lembrar que, além de ser mantida ou aumentada, a nota também pode ser diminuída após a revisão.

Entenda nota das discursivas e redação

As notas das provas discursivas e redação divulgadas nesta terça ainda são preliminares.

Na prática, será disponibilizado um padrão de resposta que deveria ter sido apresentado pelos candidatos nas questões discursivas e redação. Esse padrão de resposta vai indicar o que não poderia ter faltado no texto, por exemplo, uma legislação relacionada ao tema da redação ou discursiva.

Com base nesse padrão, que vai variar de acordo com os temas, o candidato poderá recorrer à nota preliminar. Somado a isso, os candidatos também terão acesso nesta terça à correção gramatical dos textos.

No caso das provas discursivas, serão disponibilizados os valores em conhecimentos específicos e gramaticais e a soma dessas notas. (50% da nota).

Confira o cronograma