Concurso público: Correios divulgam edital com mais de 3 mil vagas

Os Correios anunciaram na quarta-feira, 9, o lançamento de editais para preencher 3.468 vagas em um novo concurso público, atendendo a cargos de nível médio e superior em diversas áreas A empresa não realizava um concurso dessa magnitude desde 2011, quando mais de 1,1 milhão de candidatos concorreram a mais de 9 mil vagas.

As inscrições para o concurso estarão abertas a partir das 10h desta quinta-feira, 10, e se estendem até o dia 28 de outubro, sendo feitas exclusivamente pela internet. A taxa de inscrição é de R$ 42,00. As provas estão agendadas para o dia 15 de dezembro e serão aplicadas em todas as regiões do país, com possibilidade de serem realizadas em até 306 localidades.

Veja o edital completo do concurso

Detalhes do concurso

O concurso público dos Correios oferece 3.099 vagas para o cargo de agente de Correios, voltado a candidatos com nível médio, e 369 vagas para o cargo de analista de Correios, destinadas a profissionais com formação superior. Os salários iniciais variam entre R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48, de acordo com o cargo. Além dessas vagas imediatas, foram disponibilizadas 5.344 posições para cadastro reserva de agentes e mais 631 para analistas.

Os candidatos interessados podem acessar o edital completo e obter mais informações sobre o cronograma e outras publicações no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do concurso, e também na página oficial dos Correios.

Para promover a inclusão e diversidade, os Correios reservaram 30% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos) e indígenas.

Formato das provas

As provas objetivas, que acontecerão no dia 15 de dezembro, terão conteúdos específicos para cada cargo. Candidatos ao cargo de agente de Correios responderão questões de múltipla escolha, abrangendo conhecimentos gerais e específicos. Já para os cargos de analista, além da prova de múltipla escolha, será exigida uma redação dissertativa de até 30 linhas.

Segundo o edital, as provas serão aplicadas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, de forma a atender a demanda de candidatos de todo o território nacional.

Déficit de mão de obra

A realização desse concurso público era aguardada há tempos por federações de empregados dos Correios. A empresa decidiu por essa contratação após discussões no Acordo Coletivo de Trabalho de 2023, com o intuito de reforçar o quadro de pessoal e mitigar a sobrecarga de trabalho enfrentada pelos atuais funcionários.

Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios, ressaltou em comunicado que a contratação de novos profissionais é essencial para atender às demandas crescentes da empresa e melhorar a prestação de serviços.

Ainda assim, a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect) afirmou que o número de vagas oferecidas é insuficiente para sanar totalmente o déficit de mão de obra na estatal.