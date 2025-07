CNU 2025 tem vagas no INSS com salários de até R$ 9.371; veja como funciona

O Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 oferece 300 vagas para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com salários que podem alcançar até R$ 9.371,31.

As oportunidades são para o cargo de Analista do Seguro Social, nas especialidades de Serviço Social, Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional, exigindo nível superior e registro no respectivo órgão de classe. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Distribuição das vagas nas superintendências regionais

As vagas para o INSS estão distribuídas em várias superintendências regionais pelo país, incluindo as regiões Nordeste, Norte/Centro-Oeste, Sudeste (com unidades em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), Sul e a administração central em Brasília (DF).

Por exemplo, há 52 vagas para Serviço Social na Superintendência Regional Nordeste e 24 vagas para Fisioterapia no mesmo órgão regional.

Estrutura do CNU 2025

O CNU 2025 reúne um total de 3.652 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior, distribuídas em nove blocos temáticos. O Bloco 1 é dedicado à Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social, onde estão alocadas as vagas para o INSS.

Esta estrutura permite aos candidatos escolher múltiplas vagas dentro do mesmo bloco temático com uma única inscrição.

Inscrições e taxa de inscrição

As inscrições estão abertas até 20 de julho de 2025, devendo ser realizadas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso.

A taxa de inscrição é de R$ 70, com possibilidade de isenção para doadores de medula, inscritos no CadÚnico e beneficiários do PROUNI e FIES. Essa é uma oportunidade significativa para candidatos de várias partes do Brasil que buscam uma carreira estável no serviço público.

Este edital faz parte da segunda edição do Concurso Nacional Unificado, que consolidou os processos seletivos em um único edital, trazendo maior facilidade para os candidatos.