CNH definitiva: como pagar a taxa e solicitar documento

Depois de 12 meses habilitados com a Permissão para Dirigir, muitas pessoas correm para o Detran realizar a solicitação da CNH definitiva. O documento é emitido para todos aqueles que cumpriram os requisitos básicos durante a PPD, tendo uma boa conduta como motorista durante este período.

Se você faz parte deste grupo, é hora de ver tudo o que você precisa saber para solicitar sua CNH definitiva, como é o processo, o valor do documento e demais informações sobre o assunto.

O que saber antes de solicitar a CNH definitiva

Para quem está com a Permissão para Dirigir (PPD) e quer solicitar a CNH definitiva, é preciso cumprir alguns critérios, sendo:

12 meses com a PPD : é obrigatório passar pelo período de um ano com a carteira provisória para estar apto a definitiva;

Multas : o motorista não pode ter cometido infrações graves ou gravíssimas, nem ser reincidente em infrações médias durante o período da PPD.

Com todos os requisitos cumpridos,o condutor fica apto a solicitar a CNH definitiva.

Como solicitar a CNH definitiva?

A CNH definitiva pode ser solicitada tanto pela internet, pelo site do Detran do seu estado, como também presencial, nos postos de atendimento do órgão mais próximos de você. Se você está dentro de todos os requisitos, veja o passo a passo online para solicitar a CNH definitiva:

Acesse o site do Detran do seu estado e faça o login utilizando as credenciais do gov.br; Assim que acessar, na página inicial, o próprio sistema vai sinalizar a solicitação da CNH definitiva, clique na informação; Leia todas as instruções, preencha as informações solicitadas e acesse o pagamento da taxa de emissão da CNH; Faça o pagamento e aguarde a emissão do documento.

E pronto. Depois disso, você pode acompanhar a sua solicitação também no site do Detran.

Quais são os documentos necessários?

Para solicitar a CNH definitiva, os documentos exigidos são os mesmos que foram utilizados na emissão da PPD, já que os dados do motorista estão cadastrados no sistema do Detran. Mesmo assim, tenha consigo:

Um documento de identidade com foto (CIN, RG e até mesmo a CNH provisória);

CPF;

Comprovante de residência.

Para quem preferir fazer a solicitação online, muitos desses documentos já estarão no sistema, e você não precisará reenviar informações.

Quanto custa a CNH definitiva?

O custo para solicitar a CNH definitiva varia de estado para estado, mas o cidadão pode gastar, em média, até R$150, dependendo da região.

Para a carteira definitiva, não é preciso realizar os exames médicos novamente, só na renovação. Isso deixa o processo mais rápido e barato.

Quanto tempo demora?

Assim que você realizar o pagamento e ele for confirmado, a emissão da CNH definitiva demora entre 5 a 10 dias úteis. Já para quem acessa a CNH digital, o documento já fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito em até 48 horas.