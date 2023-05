CMPI do 8 de janeiro: PL oficializa indicação do nome de André Fernandez

O PL enviou ofício ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta terça-feira, 8, no qual oficializou o nome do deputado André Fernandes (PL-CE) como um dos que representará o partido na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, segundo apurou a EXAME.

Fernandes é autor do pedido de abertura da CPMI e é investigado no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os atos de vandalismo ocorridos em 8 de janeiro. O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, chegou a afirmar, quando declarou apoio à abertura da comissão, que queria o deputado como investigado -- e não participante -- por entender que haveria conflito de interesses por ele ser investigado no inquérito que corre no STF.

Além de Fernandes, o PL também indicou os nomes dos deputados Delegado Ramagem (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como titulares.

Como suplentes foram indicados:

Pastor Marcos Feliciano (PL-SP),

Felipe Barros (PP-PR),

Nikolas Ferreira (PL-MG).

CPMI: composição no Senado

No Senado, o bloco “Aliança”, de oposição ao governo do presidente Lula, indicou quatro senadores para as vagas destinadas ao PP e ao Republicanos. A lista inclui os senadores Esperidião Amin (PP-PR) e Damares Alves (Republicanos-DF), que serão titulares, além de Luiz Carlos Heinze (PP-RS) e Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), que serão suplentes.

Na divisão dos 32 assentos da comissão, o bloco Aliança ficou com um total de duas vagas. Para que a CPMI seja efetivamente instalada, será necessário que sejam apresentados pelo menos 17 nomes, ou seja, a metade mais 1 dos 32 membros que devem compôr o colegiado.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso Nacional, disse nesta terça-feira, 8, que a CPMI deve ser instalada no próximo dia 17. Ele voltou a afirmar na manhã de hoje que a comissão deve ser instalada na semana que vem.

Até o momento, no entanto, apenas PL, PP, PSB e Republicanos oficializam os nomes dos seus parlamentares que irão participar da Comissão.

Pelo PSB, partido da base do governo, foi oficializado o nome do deputado Duarte Júnior (-MA), como titular, e Gervásio Maia (SP).

O PT, que terá direito a até 5 cadeiras, apurou a reportagem, nem mesmo decidiu ainda quem serão os indicados. O União Brasil também não oficializou as indicações.