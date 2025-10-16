Clima abafado e pancadas de chuva marcam a sexta-feira em São Paulo; veja a previsão completa

São Paulo tem previsão de um dia quente e abafado nesta sexta-feira, 17, com temperatura máxima chegando a 31°C e mínima de 16°C.

O dia começa parcialmente nublado, com algumas pancadas de chuva já nas primeiras horas da manhã, e a instabilidade vai aumentando conforme o dia avança.

No período da tarde e à noite, as nuvens se intensificam e as pancadas de chuva se tornam mais frequentes. A previsão indica 12,3 mm de precipitação ao longo do dia, com 52% de probabilidade, o que significa que é melhor ter um guarda-chuva por perto.

Além disso, a umidade relativa do ar varia bastante, ficando entre 37% e 95%, o que contribui para a sensação de abafamento.

Para quem gosta de fotografar a beleza da natureza, a boa notícia é que existe alta probabilidade de formação de arco-íris devido à combinação de sol e chuva ao longo do dia.

Final de semana traz frio intenso

O sábado, 18, promete ser bem diferente, com tempo severo na capital marcado por chuva forte e trovoadas durante todo o dia.

A precipitação pode chegar a 20,2 mm, com as temperaturas ficando entre 16°C e 24°C, e a recomendação é evitar áreas de risco de alagamento.

Já o domingo, 19, traz uma mudança ainda mais drástica, com a temperatura despencando para 12°C de mínima e máxima de apenas 16°C. Apesar disso, não há previsão de chuva, e o sol deve aparecer entre muitas nuvens ao longo do dia.