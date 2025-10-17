Previsão do tempo fim de semana: alerta de tempestade e frio em São Paulo; veja

Quem tinha planos ao ar livre para o fim de semana em São Paulo pode precisar repensá-los, já que o sábado, 18, chega herdando um alerta amarelo de tempestade do Inmet. Sob a influência de uma frente fria, os paulistanos devem esperar chuvas fortes, ventos e queda de temperatura para os próximos dois dias.

Nesta sexta, 17, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de perigo potencial válido até as 10h de sábado, com previsão de chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo acumular até 50 mm ao longo do dia.

Ou seja, a população deve estar acompanhada de um guarda-chuva reforçado.

Sábado com chuva e ventania

O sábado começa carregado, com muitas nuvens e pancadas de chuva já pela manhã, mas é ao longo do dia que a situação se complica.

As precipitações ficam mais fortes e se espalham por toda a cidade, o que aumenta consideravelmente o risco de alagamentos e transbordamentos de pequenos córregos.

Além disso, rajadas de vento acima de 60 km/h elevam o perigo de queda de árvores, motivo pelo qual a Defesa Civil recomenda não se abrigar embaixo delas nem estacionar perto de torres e placas de propaganda.

A temperatura varia entre 17°C e 25°C.

Domingo com queda de temperatura

No domingo, a frente fria se afasta, mas deixa para os paulistanos um frio considerável.

O céu permanece nublado, com garoa ocasional e chuva fraca em alguns momentos, enquanto a temperatura despenca.

A previsão é de que a máxima seja 17°C e a mínima 12°C, sendo que, no fim da noite, a sensação térmica deve ser ainda menor.