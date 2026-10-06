Qual estado teve a maior abstenção nas eleições de 2026? ＋

Mato Grosso do Sul: 483.210 eleitores do estado não votaram no 1º turno (Chico Ribeiro/Arquivo)
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Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14h50.
Mato Grosso do Sul registrou a maior taxa de abstenção do Brasil no primeiro turno das eleições de 2026. Dos 2.024.430 eleitores aptos no estado, 483.210 não votaram no domingo, 4 de outubro, o equivalente a 23,87% do eleitorado. No país, a abstenção foi de 21,08%, com mais de 33,4 milhões de pessoas ausentes.
Mato Grosso do Sul registrou a maior taxa de abstenção entre os estados brasileiros no primeiro turno das eleições de 2026, realizado no domingo, 4 de outubro. Dos 2.024.430 eleitores aptos a votar no estado, 483.210 não compareceram às urnas. A abstenção chegou a 23,87% em Mato Grosso do Sul, enquanto 76,13% do eleitorado compareceu para votar.
O índice sul-mato-grossense ficou cerca de 2,8 pontos percentuais acima da média registrada no Brasil. No país, 21,08% dos eleitores aptos não compareceram às urnas no primeiro turno, o equivalente a mais de 33,4 milhões de pessoas.
A taxa nacional de 21,08% foi a maior registrada em uma eleição geral desde 1998. A comparação entre os estados mostra diferenças de mais de oito pontos percentuais entre os maiores e os menores índices de ausência nas urnas.
Depois de Mato Grosso do Sul, o Rio de Janeiro apresentou a segunda maior taxa de abstenção do país, com 23,32%. Na sequência aparecem Minas Gerais, com 22,81%, São Paulo, com 22,54%, e Mato Grosso, com 22,20%.
Goiás teve 21,83% de abstenção, seguido por Rondônia, com 21,71%, Espírito Santo, com 21,37%, Rio Grande do Sul, com 21,35%, e Alagoas, com 20,63%.
O ranking informado dos dez estados com as maiores taxas de abstenção ficou assim:
Na outra ponta, o Ceará registrou a menor taxa de abstenção entre os estados no primeiro turno, com 15,52% dos eleitores aptos ausentes. O percentual cearense ficou 5,56 pontos percentuais abaixo da média nacional de 21,08%.
Depois do Ceará, aparecem Roraima, com 17,12%; Piauí, com 17,15%; Sergipe, com 17,30%; e Paraíba, com 17,38%.
A diferença entre Mato Grosso do Sul, que teve a maior abstenção, e Ceará, que registrou a menor, foi de 8,35 pontos percentuais.
No conjunto do país, mais de 33,4 milhões de eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições de 2026. A taxa nacional de abstenção ficou em 21,08%.
O número considera os eleitores aptos que deixaram de votar no primeiro turno. Como o voto é obrigatório no Brasil para pessoas alfabetizadas entre 18 e 70 anos, quem não comparece e não justifica a ausência fica sujeito às regras previstas pela legislação eleitoral.
Mato Grosso do Sul registrou a maior taxa de abstenção do Brasil no primeiro turno das eleições de 2026, com 23,87% dos eleitores aptos ausentes.
Dos 2.024.430 eleitores aptos no estado, 483.210 não votaram no primeiro turno. O comparecimento foi de 76,13% do eleitorado.
No primeiro turno, 21,08% do eleitorado brasileiro não compareceu às urnas, o equivalente a mais de 33,4 milhões de pessoas.
Mato Grosso do Sul liderou, com 23,87%, seguido por Rio de Janeiro, com 23,32%; Minas Gerais, com 22,81%; São Paulo, com 22,54%; e Mato Grosso, com 22,20%.
O Ceará registrou a menor taxa entre os estados, com 15,52% dos eleitores aptos ausentes.
A diferença entre Mato Grosso do Sul, com 23,87%, e Ceará, com 15,52%, foi de 8,35 pontos percentuais.