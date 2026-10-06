Qual estado teve a maior abstenção nas eleições de 2026? ＋

RESUMO ＋ Mato Grosso do Sul registrou a maior taxa de abstenção do Brasil no primeiro turno das eleições de 2026. Dos 2.024.430 eleitores aptos no estado, 483.210 não votaram no domingo, 4 de outubro, o equivalente a 23,87% do eleitorado. No país, a abstenção foi de 21,08%, com mais de 33,4 milhões de pessoas ausentes.

Mato Grosso do Sul registrou a maior taxa de abstenção entre os estados brasileiros no primeiro turno das eleições de 2026, realizado no domingo, 4 de outubro. Dos 2.024.430 eleitores aptos a votar no estado, 483.210 não compareceram às urnas. A abstenção chegou a 23,87% em Mato Grosso do Sul, enquanto 76,13% do eleitorado compareceu para votar.

O índice sul-mato-grossense ficou cerca de 2,8 pontos percentuais acima da média registrada no Brasil. No país, 21,08% dos eleitores aptos não compareceram às urnas no primeiro turno, o equivalente a mais de 33,4 milhões de pessoas.

A taxa nacional de 21,08% foi a maior registrada em uma eleição geral desde 1998. A comparação entre os estados mostra diferenças de mais de oito pontos percentuais entre os maiores e os menores índices de ausência nas urnas.

Quais estados tiveram as maiores taxas de abstenção?

Depois de Mato Grosso do Sul, o Rio de Janeiro apresentou a segunda maior taxa de abstenção do país, com 23,32%. Na sequência aparecem Minas Gerais, com 22,81%, São Paulo, com 22,54%, e Mato Grosso, com 22,20%.

Goiás teve 21,83% de abstenção, seguido por Rondônia, com 21,71%, Espírito Santo, com 21,37%, Rio Grande do Sul, com 21,35%, e Alagoas, com 20,63%.

O ranking informado dos dez estados com as maiores taxas de abstenção ficou assim:

Mato Grosso do Sul: 23,87%; Rio de Janeiro: 23,32%; Minas Gerais: 22,81%; São Paulo: 22,54%; Mato Grosso: 22,20%; Goiás: 21,83%; Rondônia: 21,71%; Espírito Santo: 21,37%; Rio Grande do Sul: 21,35%; Alagoas: 20,63%.

Ceará teve a menor abstenção

Na outra ponta, o Ceará registrou a menor taxa de abstenção entre os estados no primeiro turno, com 15,52% dos eleitores aptos ausentes. O percentual cearense ficou 5,56 pontos percentuais abaixo da média nacional de 21,08%.

Depois do Ceará, aparecem Roraima, com 17,12%; Piauí, com 17,15%; Sergipe, com 17,30%; e Paraíba, com 17,38%.

A diferença entre Mato Grosso do Sul, que teve a maior abstenção, e Ceará, que registrou a menor, foi de 8,35 pontos percentuais.

Abstenção no Brasil passou de 33 milhões de eleitores

No conjunto do país, mais de 33,4 milhões de eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições de 2026. A taxa nacional de abstenção ficou em 21,08%.

O número considera os eleitores aptos que deixaram de votar no primeiro turno. Como o voto é obrigatório no Brasil para pessoas alfabetizadas entre 18 e 70 anos, quem não comparece e não justifica a ausência fica sujeito às regras previstas pela legislação eleitoral.