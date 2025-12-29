Cirurgia de Bolsonaro é concluída, diz Michelle em postagem

Jair Bolsonaro para tentar conter uma crise de soluços foi Michelle Bolsonaro nas redes sociais, em que ela disse aguardar apenas “ele subir para o quarto”. A cirurgia do ex-presidentepara tentar conter uma crise de soluços foi concluída na tarde desta segunda-feira, 29, segundo postagem da ex-primeira-damanas redes sociais, em que ela disse aguardar apenas “ele subir para o quarto”.

Bolsonaro foi submetido, às 14h, a um novo procedimento para bloqueio do nervo frênico esquerdo, indicado para casos que não respondem a medicamentos.

No último sábado, 27, o político já havia passado por um bloqueio do nervo frênico do lado direito. Segundo os médicos, não é recomendado realizar o bloqueio dos dois lados simultaneamente devido ao risco de complicações respiratórias, sobretudo no caso de Bolsonaro, hoje com 70 anos.

Internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde 24 de dezembro, o ex-presidente passou por uma cirurgia para remoção de hérnia inguinal bilateral, após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Apesar de apresentar um quadro clínico controlado no pós-operatório, Bolsonaro vem registrando crises de soluços , bem como uma “elevação da pressão arterial” durante a noite.

A expectativa de internação continua em torno de cinco a sete dias, mesmo com o novo procedimento. Caso não ocorra como esperado, uma nova avaliação será feita para “ver o melhor caminho possível”.

“Após a realização do procedimento, mais 48 horas pelo menos, se estiver tudo em ordem, provavelmente recebe alta hospitalar”, disse o cirurgião-geral Claudio Birolini.

O que é o bloqueio do nervo frênico?

O bloqueio do nervo frênico é um procedimento indicado em casos graves de soluço persistente, que não respondem a tratamentos com medicamentos.

A intervenção, feita com anestesia local, interrompe temporariamente os sinais do nervo que controla o diafragma, ajudando a tratar soluços persistentes.

Como o diafragma está envolvido na respiração, o bloqueio é realizado em duas etapas e tanto a frequência cardíaca como o nível de oxigenação do sangue do paciente são monitorados durante e após o procedimento.

Embora o bloqueio possa reduzir crises persistentes de soluço, também há risco de provocar paralisia temporária do diafragma, levando a dificuldades respiratórias – sobretudo em pacientes com histórico de apneia do sono, tosse crônica ou outras comorbidades respiratórias, condições já relatadas por Bolsonaro.

“O bloqueio não é um tratamento definitivo. Ele funciona como uma prova terapêutica, mas pode trazer consequências importantes, como queda de saturação e até necessidade de ventilação assistida”, explicou Birolini. Segundo ele, a equipe médica estuda alternativas para solucionar as crises de soluço do ex-presidente.