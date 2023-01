Cinco assuntos quentes para o Brasil nesta semana

Fórum de Davos, que contará com presença do ministro Fernando Haddad, discute a economia mundial na próxima semana. Mercado monitora dados nos EUA, onde será feriado segunda-feira, e falas de dirigentes do Fed. Brasil conta com agenda econômica mais fraca, em meio a desdobramentos das invasões ocorridas em Brasília em 8 de janeiro. Americanas, Petrobras e opções estão em foco na bolsa. Veja os destaques:

Haddad em Davos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participará do Fórum Econômico Mundial, que começa na segunda-feira em Davos, na Suíça - a primeira reunião de inverno do grupo de líderes globais desde antes da pandemia de Covid. Pelo Brasil, também deve ir a ministra do meio-ambiente, Marina Silva. Haddad deve participar de um painel sobre a América Latina na quarta-feira. O ministro da Fazenda chegará ao fórum após o anúncio, nesta quinta-feira, das medidas fiscais, elogiadas no mercado pela redução do déficit, mas criticadas pelo foco em aumento de receitas. Os investidores ainda aguardam a formulação da nova âncora fiscal.

Bolsonaro e Torres

A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que continua nos EUA, e do seu ex-ministro Anderson Torres deve seguir foco nos próximos dias, quase uma semana após os atos violentos de 8 de janeiro em Brasília. Deputados democratas pressionam o governo americano para que force Bolsonaro a retornar ao Brasil. O ministro da Justiça, Flavio Dino, disse que, no momento, “não há nenhuma providência” sobre a extradição do ex-presidente. Em relação a Torres, o ministro afirmou que existe uma ordem de prisão e “houve anúncio de apresentação espontânea”. Dino disse ainda disse acreditar que a intensidade de ataques por manifestantes deve se reduzir.

Dados-EUA, Fed e bancos

EUA divulgam na quarta-feira vendas no varejo e o PPI de dezembro, que deve ter variação mensal negativa, assim como o CPI divulgado nesta semana, que ajudou a reduzir as apostas em altas mais agressivas de juros. Fed publica Livro Bege e vários dirigentes do BC americano falarão nos próximos dias, incluindo John Williams e Lael Brainard. Balanços da semana nos EUA incluem Goldman Sachs e Morgan Stanley. Na segunda-feira será feriado de Martin Luther King Jr. e os mercados americanos estarão fechados.

Focus pós-medidas fiscais

Mercado monitora expectativas da pesquisa Focus na próxima segunda-feira, a primeira divulgada após anúncio das medidas do governo para diminuir o déficit das contas públicas. O Itaú reduziu a projeção para PIB de 2022 de +3,0% para +2,8% e elevou ligeiramente a estimativa de inflação de 2023 de 5,7% para 5,8%. A semana ainda contará com dados de emprego e o IGP-10 fechado de janeiro.

Americanas e Petrobras

As inconsistências contábeis apresentadas pelas Americanas, que ocasionaram a renúncia do CEO Sergio Rial, devem seguir em foco. Na quinta-feira, na primeira sessão após o anúncio, as ações da companhia caíram cerca de 77%. Nesta sexta, os papéis reduzem parte das perdas. No dia 19, a Petrobras pagará seus acionistas com a segunda parcela de dividendos, do total de R$ 43,7 bilhões aprovados em novembro. Ministério de Minas e Energia oficializou, em 12 de janeiro, a indicação de Jean-Paul Prates para presidir a estatal, que avalia o nome. No dia 17, a BRF reúne acionistas em AGE para deliberar sobre o aumento de capital. B3 realiza vencimento de opções sobre o Ibovespa dia 18 e sobre ações dia 20.