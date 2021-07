Cidade do Rio planeja aplicar terceira dose em idosos ainda este ano

Em entrevista à GloboNews na manhã desta quinta-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, manifestou a intenção de oferecer uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 no fim do ano. A Prefeitura do Rio também anunciou uma nova antecipação no calendário de vacinação da cidade; agora, pessoas entre 42 e 37 anos serão imunizadas até o dia 17, uma diferença de cerca de 20 dias em relação ao calendário oficial divulgado no último dia 18.

— Hoje você tem um volume muito grande de vacinas previstas para chegar até o fim do ano. Acho que são 600 milhões de doses no total. Então, existe a possibilidade de a gente, terminando essa primeira fase, retomar a vacinação para as pessoas mais idosa — afirmou.

Segundo Paes, a ideia está sendo estudada pelo comitê científico de enfrentamento à Covid-19 da cidade.

— Isso são tratativas que a gente tem que fazer com o Ministério da Saúde. Desde o início nós seguimos o Programa Nacional de Imunização. A gente entende que é importante que o SUS tem de ser respeitado. Mas assim desejo que a gente, ainda esse ano, se possível, propor uma nova rodada de vacinação para pessoas mais velhas — disse.

Acelerou

No Twitter, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou uma nova aceleração no calendário da vacinação contra a covid-19 da cidade nesta quinta-feira. Nas próximas duas semanas, o município vacina pessoas de 42 a 37 anos. Segundo o cronograma antigo, esse grupo teria encerrada a aplicação da primeira dose em 4 de agosto. Com a nova antecipação, ele será vacinado até o dia 17 de julho — uma diferença de 20 dias. Em entrevista à GloboNews, Paes falou que a nova meta da prefeitura é vacinar toda a população adulta do Rio até meados de agosto.

— A prefeitura do Rio tem capacidade para vacinar 80 mil pessoas por dia, estamos na metade disso. Havendo mais vacina a gente teria condições de acelerar muito mais. Mas de qualquer maneira já estamos muito adiantados, inclusive em relação ao segundo calendário que propusemos, em que todos vacinados até o dia 31 de agosto. Vamos adiantar cerca de 20 dias em relação ao último calendário — disse Paes ao antecipar o novo calendário em entrevista à GloboNews.