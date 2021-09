Cidade de SP começa vacinar idosos acima de 90 anos com a 3ª dose

A cidade de São Paulo começa nesta segunda-feira, 6, vacinar idosos acima de 90 anos com a terceira dose contra covid-19. Segundo a prefeitura, o público estimado deste grupo é de 52 mil pessoas.

Serão chamados os idosos que foram vacinados há, pelo menos, seis meses com as duas doses ou dose única (Janssen). Os pacientes acamados em domicílio ou em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) serão vacinados pela equipe da UBS de referência do usuário

Apesar do governo estadual informar que o público idoso poderá receber qualquer imunizante disponível no posto, a administração municipal informou que vai priorizar a vacina da Pfizer para aplicação da terceira dose em idosos. "Utilizaremos, as doses que estiverem disponíveis nas nossas unidades, basicamente a Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. A partir do dia 15, quando o ministério disponibilizar as doses da Pfizer, a gente deve priorizar a Pfizer como terceira dose", disse Edson Aparecido, durante entrevista à CNN Brasil.

Também começa nesta segunda, a vacinação de adolescentes de 12 a 14 anos , sem comorbidades. No caso deste grupo, o único imunizante aprovado para aplicação é da Pfizer. O público estimado é de 360 mil adolescentes. É necessário estar acompanhado pelos pais ou responsável no ato da vacinação.

Lotes suspensos da Coronavac

No Sábado, a Anvisa interditou cerca de 12,1 milhões de doses da Coronavac por até 90 dias. A medida foi tomada de forma cautelar, após o Butantan ter informado a agência ainda na véspera de que essas vacinas foram envasadas (em frascos com uma e duas doses) em uma fábrica do laboratório Sinovac, na China, que não foi inspecionada e liberada para uso emergencial no Brasil. O estado informou que já aplicou 4 milhões de doses do imunizante que estavam entre os 25 lotes interditados.

Em nota, o governo estadual garantiu que para a vacinação dos idosos serão disponibilizadas somente doses da Coronavac aprovadas pela Anvisa.

Xepa para 3ª dose de idosos

Também nesta segunda, os idosos com mais de 60 anos podem se inscrever nas UBSs para adiantar a aplicação da dose de reforço. Para participar da xepa é necessário apresentar o comprovante de vacinação com ciclo vacinal completo, documento com foto e comprovante de residência.

Também podem se inscrever na xepa pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose ou única há pelo menos 28 dias.

Calendário da dose de reforço

90 anos ou mais - 6 a 12 de setembro

- 6 a 12 de setembro 85 a 89 ano s - 13 a 19 de setembro

s - 13 a 19 de setembro 80 a 84 anos + todos os imunossuprimidos acima de 18 anos - 20 a 26 de setembro

- 20 a 26 de setembro 70 a 79 anos - 27 de setembro a 3 de outubro

- 27 de setembro a 3 de outubro 60 a 69 anos - 4 a 10 de outubro

