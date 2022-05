Ciclone Yakecan vai atingir RS hoje; ventos podem chegar a 100km/h

A empresa de meteorologia MetSul informou nesta terça-feira, 17, que o ciclone subtropical "Yakecan" vai atingir a costa do Rio Grande do Sul com rajadas de vento que podem superar os 100 km/h.

"A tempestade marítima ainda deve trazer fortes chuvas para o Leste gaúcho durante a passagem do ciclone. O sistema deverá se deslocar muito rapidamente pela costa, menos de doze horas entre a sua aproximação pelo Sul gaúcho e distanciamento pelo Norte. Os acumulados de precipitação não deverão ser extremos na maior parte das cidades, mesmo assim haverá pontos com 50 mm a 100 mm", informou o MetSul.

O ciclone é classificado como subtropical pela Marinha do Brasil. A MetSul entende que o ciclone será inicialmente subtropical e ganhará características tropicais. " Considerando as projeções de vento sustentado, que definem o subtipo de ciclone tropical, a tendência é de uma forte tempestade tropical na costa gaúcha e que poderá trazer rajadas de vento com força de furacão (acima de 120 km/h), embora não seja um furacão".

O que significa "Yakecan"?

Conforme a pasta, a expressão "Yakecan" significa "o som do céu" em tupi-guarani.

"Até a noite de quarta-feira a Tempestade Subtropical "Yakecan" poderá se intensificar e ser classificada como Tempestade Tropical, quando as rajadas de vento poderão superar os 110 km/h, do extremo sul e leste do Rio Grande do Sul ao litoral sul de Santa Catarina. Até o final da semana, o sistema se deslocará ao litoral da Região Sudeste, perdendo força."

