Ciclone extratropical em SP: previsão de ventos a 90 km/h e ondas de 4 metros

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta nesta quarta-feira, 12, com previsão para quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14, de ventos fortes no estado e ondas de até 4 metros no litoral paulista.

Há previsão de ventos fortes, de até 90 km/h, especialmente para a região metropolitana de São Paulo, o Vale do Ribeira, a região de Itapeva, a Baixada Santista, e o litoral norte. Em Sorocaba, Serra da Mantiqueira, Campinas e São José dos Campos, os ventos poderão atingir os 80 km/h, e no Vale do Paraíba, 75 km/h.

Também há a previsão de ressaca marítima para todo o litoral paulista, nos dois dias, com as ondas podendo atingir até 4 metros. “Diante desse cenário, recomenda-se evitar a prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento, como surfe, windsurfe e kitesurfe”, alerta a Defesa Civil.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Paulo, a formação das fortes rajadas de vento ocorrerá em razão da atuação, no Sul do país, de um ciclone extratropical. “Embora o ciclone extratropical traga chuva para o Sul do país, em São Paulo não serão registrados acumulados significativos”, informa o CGE.

Na sexta-feira, a capital paulista deverá ter significativa queda nas temperaturas, em razão de uma entrada de massa de ar frio no estado. A temperatura mínima poderá chegar aos 9 °C.

Alertas de tempestades em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul

Na terça-feira, o Inmet publicou um alerta de tempestade, classificando como "perigo" o grau de severidade para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo a meteorologista, até as 10h desta quarta, os acumulados de chuva podem ser registrado entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, há possibilidade de queda de granizo.

A Defesa Civil também emitiu um alerta e afirma que há risco para ocorrências como alagamentos e enxurradas, assim como ventos intensos e granizo de forma pontual. Devido aos acumulados elevados de chuva, podem ocorrer deslizamentos.

No mês passado, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabilizou pelo menos 11 mortos no estado em decorrência das chuvas fortes provocadas pela passagem de um ciclone extratropical na região.

No início desta semana, a Marinha do Brasil emitiu três avisos. O órgão destaca que o ciclone pode causar ressaca entre Chuí, no sul do Estado, e Laguna, no sul de Santa Catarina, com ondas de até 4,5 metros. A condição deve permanecer até sexta-feira, 14.

A Marinha também alerta para o vento forte, que poderá afetar a faixa litorânea de Santa Catarina e São Paulo, com vento de até 100 km/h. E, no Oceano Atlântico, na direção do Uruguai e do extremo sul do Rio Grande do Sul, o aviso é de mar grosso e alto, com ondas que podem chegar a 7 metros de altura.