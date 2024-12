Chuvas intensas atingem Sudeste e Centro-Norte do país nesta quinta; veja previsão do tempo

A região central do Brasil segue sofrendo com chuvas intensas neste fim de ano. Para esta quinta-feira, 26, a previsão é de pancadas no Centro-Oeste e em parte da região Norte, porém, ainda com precipitação, só que mais moderada, do litoral catarinense até o Amapá. A exceção segue sendo o Nordeste — especialmente a faixa litorânea —, que segue com tempo firme.

A partir desta quinta e até a próxima segunda, uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) está se formando e será responsável pela ocorrência de volumes significativos de chuva em diversas regiões do Brasil, especialmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, segundo o Climatempo. O período será marcado por "um cenário de chuvas volumosas".

Para esta quinta, o aviso de chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cobre toda a região Centro-Oeste (exceto o sul do Mato Grosso do Sul), além do Tocantins, do leste do Amazonas e da porção centro-sul do Pará.

Este mesmo aviso cobre o sul dos estados do Piauí do Maranhão e o leste da Bahia. O restante da região Nordeste, contudo, terá tempo firme, com máximas de 31°C em Natal, Aracaju e João Pessoa e de 32°C em Fortaleza, Maceió, Recife e Salvador. Teresina pode registrar até 36°C.

O Inmet também emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas (de até 50mm) em uma faixa que vai do estado de São Paulo, cobrindo partes de Minas e o Sul fluminense, e se estendendo pela região Norte do Acre até o Amapá — apenas com o estado de Roraima fora da área deste aviso.

Na cidade do Rio, a temperatura pode chegar aos 32°C, permanecendo a possibilidade de pancadas de chuva isoladas. A previsão é a mesma para a capital paulista, que deve registrar máxima de 25°C, e para Belo Horizonte (máxima de 26°C). Vitória será exceção no Sudeste, com sol entre nuvens , mas sem previsão de chuvas.

No Sul, a temperatura cai em Curitiba (máxima de 21°C) e em Florianópolis (24°C), com possibilidade de chuva fraca. Em Porto Alegre, os termômetros podem chegar aos 28°C, também com chance de pancadas de chuvas isoladas. Para o litoral sul do estado, o Inmet também emitiu um alerta sobre a intensificação dos ventos o que pode resultar na movimentação de dunas de areia sobre construções na orla.