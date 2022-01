Chuvas fortes devem atingir pelo menos seis estados nesta semana

Fortes chuvas têm atingido vários locais do Brasil nos primeiros dias do ano. Por conta do fenômeno La Niña, alguns estados têm chuvas intensas que vêm causando transtornos. Na sexta-feira, 7, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas vermelhos de grande perigo por conta e chuvas fortes para quatro estados: Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Além dessas regiões, o alerta é de chuvas intensas também no Maranhão e na Bahia. Confira a seguir a previsão do tempo nesses lugares.

Minas Gerais

O estado deverá ter a maior quantidade de chuva do país, de acordo com o Climatempo. A precipitação deverá se concentrar, principalmente, no Triângulo Mineiro e na região do Vale do Rio Doce. Até a próxima quinta-feira, 13, a chuva será frequente e com intensidade moderada a forte por várias horas na região da grande Belo Horizonte. A partir de quinta-feira, as chuvas devem ser moderadas, mas a região da Grande BH deve permanecer com grande risco de deslizamentos de terra.

Rio de Janeiro

Nesta segunda, 10, o risco de temporais é alto no interior do estado. Previsão de chuva forte também na região serrana. Pelo menos até quinta-feira, 13, deve haver chuva moderada e forte em todo o estado, com risco de alagamento nas áreas urbanas. Previsão de chuva forte e moderada também na região do Grande Rio.

Goiás

Há risco de chuva forte e temporal. A instabilidade deve se estender também pelo Distrito Federal, oeste de Mato Grosso do Sul e no norte de Mato Grosso. O estado deve ficar em atenção por conta dos riscos de aumento no volume de chuvas.

Espírito Santo

Todo o estado está sob alerta de perigo segundo o Inmet por conta do grande acumulado de chuvas. Há risco de chuva forte e volumosa, com possibilidade de temporais no centro-sul do estado nesta segunda-feira, 10.