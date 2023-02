Chuvas em SP: número de mortos sobe para 54

O número de vítimas em decorrência do temporal que atingiu o Litoral Norte de São Paulo no último fim de semana subiu para 54, de acordo com boletim disponibilizado pelo governo estadual na manhã desta sexta-feira.

Cinquenta e três óbitos foram confirmados em São Sebastião, e um em Ubatuba. As autoridades trabalham para encontrar desaparecidos e fornecer auxílio a pelo menos 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados. Trinta e oito corpos foram identificados e liberados para o sepultamento. São 13 homens, 12 mulheres e 13 crianças.

O governo de São Paulo tem orientado aos turistas que não viajem às áreas afetadas neste fim de semana, para não sobrecarregar o atendimento em hospitais, trânsito nas estradas e abastecimento de água e alimentos na região. As vias públicas precisam estar desobstruídas para facilitar o deslocamento de equipes de resgate.

Fiscalização no comércio

Após relatos de comercialização de produtos essenciais, como água, a preços abusivos, as autoridades passaram a fiscalizar estabelecimentos comerciais para impedir irregularidades. Houve denúncia de garrafas de água sendo vendidas a mais de R$ 90, por exemplo. Isso porque as chuvas do último sábado afetaram o abastecimento de água.