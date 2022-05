Chuvas em Pernambuco deixam ao menos 84 mortos

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), confirmou a morte de 84 pessoas em decorrência dos estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram o estado de Pernambuco na última quarta-feira.

Em entrevista coletiva, ele informou que, ao todo, 14 municípios decretaram situação de emergência: Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Goiana, Jaboatão dos Guararapes, Macaparana, Moreno, Nazaré, Olinda, Paudalho, Paulista, Recife, São José da Coroa Grande, São Vicente Ferrer e Timbauba.

O governador do estado também anunciou a liberação de R$ 100 milhões para municípios afetados pelas chuvas, destinando a verba para a realização do trabalho de buscas e obras urgentes de infraestrutura, e já estará à disposição nesta semana.

— Sabemos que essas primeiras horas são muito difíceis, os primeiros socorros. [a prioridade] É atuar efetivamente nas ações. Conversei com todos os prefeitos justamente para elaborarem um plano de trabalho para saber quais as ações que vão precisar do apoio do estado nesse momento — afirmou.

Visita presidencial

O presidente Jair Bolsonaro disse por meio de suas redes sociais neste domingo que irá a Recife nesta segunda, 30, para "se inteirar da tragédia" em Pernambuco, assolado por fortes chuvas.

Em publicação, o chefe do Executivo afirmou que o governo disponibilizou, desde o primeiro momento, "meios para socorrer os atingidos", incluindo as Forças Armadas.

Uma comitiva do governo federal sobrevoou o estado neste domingo. Além de Ferreira, estavam presentes os ministros Carlos Brito (Turismo), Marcelo Queiroga (Saúde) e Ronaldo Bento (Cidadania).

— A primeira coisa a dizer é que a gente lamenta a situação que está acontecendo aqui. O Brasil passou, no ano passado, pela maior seca dos últimos 91 anos e, agora, a gente vê toda essa água caindo — afirmou o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira.

Ministério tem US$ 1 bilhão para assistência

Neste domingo, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, concedeu entrevista à imprensa na Base Aérea de Recife. Na ocasião, o ministro afirmou que o governo federal vai reconhecer a situação de emergência para liberar recursos emergenciais, o que pode ocorrer ainda neste domingo em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

A pasta informou que dispõe de R$ 1 bilhão para ações de socorro, assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais. O montante deverá custear produtos de higiene, cestas básicas, água, colchões e limpeza urbana, entre outros.

Ferreira também prometeu que o governo federal vai mobilizar recursos para a reconstrução de casas das pessoas atingidas pelas chuvas em até 90 dias. O ministro explicou que o governo liberará o dinheiro para os municípios que forem reconhecidos em situação de calamidade pública.

Os ministros Marcelo Queiroga (Saúde), Ronaldo Bento (Cidadania) e Carlos Brito (Turismo) estiveram na coletiva de imprensa, assim como o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. A comitiva deve permanecer em Pernambuco nesta segunda-feira para acompanhar a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL).