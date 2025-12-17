Brasil

Temporal mata dois idosos em Ilhabela; homem segue desaparecido em SP

Prefeitura de Ilhabela afirmou que diversas famílias ficaram desabrigadas e que houve danos a veículos e imóveis.

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 09h38.

Duas pessoas morreram após fortes chuvas que atingirem Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, na tarde de terça-feira, 16.

Segundo a Defesa Civil, um idoso de 78 anos morreu soterrado após o muro de um imóvel ceder. O local precisou ser interditado por apresentar risco estrutural.

A segunda vítima, de 84 anos, foi arrastada pela correnteza enquanto estava no fundo da própria residência e foi encontrada sem vida pelas equipes de resgate.

Em nota, a Prefeitura de Ilhabela afirmou que diversas famílias ficaram desabrigadas e que houve danos a veículos e imóveis.

Moradores buscaram abrigo em residências de parentes e escolas públicas foram disponibilizadas como locais de acolhimento temporário.

Segundo dados do município, foram 113 milímetros acumulados em 12 horas e 154 milímetros em 24 horas, mais da metade do esperado para o mês inteiro.

Na Grande São Paulo, um homem segue desaparecido em Guarulhos após ter o carro arrastado por um córrego. Equipes de resgate seguem com os trabalhos de busca.

A Defesa Civil mantém o alerta para áreas de risco e reforça a orientação para que a população evite regiões sujeitas a alagamentos e desmoronamentos durante períodos de instabilidade climática.

