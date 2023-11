SP tem bairros sem luz na manhã desta quinta após chuva com granizo

Após dia de forte calor, a cidade de São Paulo foi atingida na tarde de quarta-feira, 15, por uma forte chuva com granizo, que provocou alagamentos, quedas de árvores na capital e falta de energia para alguns dos moradores da capital paulista. Na semana passada, moradores de São Paulo ficaram por 168 horas sem energia depois que uma tempestade atingiu o município.

A Enel Distribuição São Paulo, informou na manhã desta quinta-feira, 16, que restabeleceu o fornecimento de energia para 70% dos clientes impactados pelas fortes chuvas e rajadas de vento de até 70 km/h de ontem. “As regiões norte e oeste são os locais mais afetados. A distribuidora segue com reforço das equipes em campo para normalizar o serviço para todos os clientes impactados”, disse a companhia em nota.

Em nota, o governo do estado afirmou que alguns bairros da capital e região metropolitana de São Paulo foram afetadas por nova queda de energia elétrica, sem detalhar quais e o número total de afetados. A administração estadual reforçou que o abastecimento de energia é de responsabilidade da concessionária.

Nas redes sociais, moradores dos bairros de Santo Amaro, Vila Andrade, Carandiru, Tucuruvi, Vila Maria, Vila Guilherme, Vila São Silvestre e Parque São Domingos, relataram que ficaram ou estão sem energia elétrica.

De acordo com o corpo de Bombeiros, foram registrados mais de 180 chamados em ocorrências com danos em muros, casas e destelhamentos, além de enchentes, quedas de árvores e desabamentos. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Paulo emitiu estado de alerta para todas as zonas da cidade na quarta-feira. Dois córregos transbordaram na zona leste e 14 pontos de alagamento foram registrados.