Chuva acumulada em São Paulo coloca litoral e interior em alerta

Chuvas intensas entre a noite de sábado, 18, e a madrugada deste domingo, 19, em São Paulo causam estragos no litoral e no interior do Estado.

No litoral norte, as chuvas inundaram casas, interditaram rodovias e provocaram deslizamentos. Uma criança de 7 anos morreu vítima de um deslizamento em Ubatuba. Em São Sebastião, a Defesa Civil decretou estado de calamidade pública após mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas.

Conforme a Defesa Civil, choveu 190 milímetros em algumas regiões do litoral norte nas últimas 12 horas e 250 mm no acumulado de um dia. Em Ilhabela, choveu 226 mm em poucas horas e o temporal arrastou carros e alagou até o interior de pousadas.

No interior, cinco cidades estão em estado de emergência em decorrência das chuvas que atingem o Estado: Boituva, Sorocaba, Piedade, Salto de Pirapora e São Bento do Sapucaí. Em Boituva, ao menos 60 famílias foram removidas das casas, em muitos casos com o uso de barcos. Conforme o município, houve queda de pontes e deslizamentos.

Tarcísio visitará áreas afetadas por chuvas no litoral norte de SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) irá visitar neste domingo, 19, as áreas afetadas pelas chuvas em São Sebastião e Ubatuba. Ele será acompanhado pelo coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira.

Segundo o governo paulista, a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil montou um comitê de gerenciamento das ações de atendimento aos desabrigados e desalojados pelas chuvas. Seis equipes da Defesa Civil Estadual já estão em deslocamento para o município de São Sebastião, de acordo com a administração estadual.

Em São Sebastião, as chuvas causaram alagamentos na área urbana e em praias afastadas do centro. No Itatinga, casas foram inundadas e carros foram arrastados pela correnteza. Houve deslizamentos na travessa Antônio Tenório e os moradores foram removidos para um abrigo montado na Escola Municipal Patrícia Viviane. Em Juquehy, as casas foram tomadas pela água com lama. Muitos moradores deixaram os imóveis e se abrigaram em casas de vizinhos. A prefeitura cancelou todos os eventos de Carnaval previstos para este domingo.

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), disse ter ouvido relatos de que há vítimas fatais em ocorrências causadas pelas chuvas desta noite no município. “Infelizmente chegaram relatos de óbitos, mas a gente ainda não conseguiu confirmar toda a dimensão. Temos muitos bairros isolados, Barra do Sahy, Toque-Toque, Maresias. Não há como chegar por terra, porque os acessos estão bloqueados, nem pelo mar ou pelo ar, devido ao mau tempo. Fiz um sobrevoo esta manhã, mas não consegui passar de Maresias”, disse.

Segundo o prefeito, muitas ocorrências ainda estão em andamento. “Estamos com equipes da Defesa Civil isoladas em campo, pois ficaram presas entre os deslizamentos. Ainda estamos sem informações de muitos bairros. Estamos com toda a nossa estrutura mobilizada. A situação é muito crítica”, afirmou.

O transporte público entre Barra Velha e Borrifos foi suspenso, devido a erosões nas vias de acesso. O abastecimento de água na cidade está interrompido.

Em Santos, na Baixada Santista, a chuva alagou ruas inteiras e invadiu as casas. A ponte Edgar Perdigão, onde os passageiros tomam as balsas para o Guarujá, foi invadida pela ressaca do mar. A travessia de barcas chegou a ser suspensa. A maré alta invadiu a praia. O Carnaval, no Centro Histórico de Santos, foi interrompido. No litoral sul, houve alagamentos também em São Vicente e Praia Grande.

Rodovias têm trechos bloqueados por queda de barreiras

Devido ao excesso de chuva, a pista antiga da Rodovia dos Tamoios, no trecho de serra, foi interditada às 2h30 deste domingo, devido ao risco de queda de barreira. O tráfego em direção a Caraguatatuba, no litoral norte, foi desviado para a pista nova, usada para subida.

Com isso, o trecho novo passou a funcionar com duas mãos de direção, tanto para a subida quanto para a descida da serra. Como ainda chove na região, não há previsão de liberação da pista interditada.

Trechos da rodovia Rio-Santos, em Ubatuba, foram interditados na madrugada deste domingo por conta da chuva. No km 63, entre São Sebastião e Ubatuba, houve queda de barreira. Já no km 97, um alagamento causou a interdição da rodovia.

A Rio-Santos chegou a ser fechada de madrugada também entre o km 10 e o km 35, na Praia de Itamambuca, devido ao risco de queda de barreiras, mas foi liberada pela manhã. Entre São Sebastião e Bertioga, há três pontos de interdição entre o km 164 e o km 180. A Polícia Rodoviária Estadual pede que os motoristas evitem trafegar pela rodovia.

O excesso de chuvas causou também a interdição da rodovia Mogi-Bertioga, acesso da Região Metropolitana de São Paulo ao litoral, na madrugada deste domingo. Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), houve o rompimento de uma tubulação na altura do km 82, em Biritiba-Mirim, causando erosão na pista. Não há previsão para liberação da estrada.

Os motoristas estão sendo orientados a usar como rotas alternativas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes e a Rodovia dos Tamoios, também parcialmente interditada devido às chuvas, para acesso ao litoral.

Cinco cidades do interior de SP decretam emergência por estragos das chuvas

Em Boituva, a medida foi decretada no sábado, 18, depois que o rio Sorocaba transbordou e alagou os bairros Cachoeirinha, São Francisco e Campos de Boituva.

Sorocaba está em estado de emergência por 180 dias desde a sexta-feira, 17, depois que bairros urbanos ficaram alagados por temporais e pela enchente do Rio Sorocaba. A prefeitura pediu a mediação do Ministério Público de São Paulo para controlar a vazão da Represa de Itupararanga, formadora do rio.

Em Piedade, a situação de emergência entrou em vigor depois que um temporal causou a queda de um prédio e duas casas na área urbana. Há risco de deslizamento de encostas.

A prefeitura de Salto de Pirapora publicou no sábado, 18, o decreto de emergência. A cidade teve ruas e bairros alagados pelas chuvas. São Bento do Sapucaí, no Vale do Paraíba, que já estava em estado de emergência, voltou a ser atingida pelas chuvas, agravando a situação.