Censo 2022: Quais são as cidades com mais pessoas morando de aluguel?

Há mais pessoas no Brasil morando em residências alugadas do que há 12 anos, mostram dados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira.

Entre as 5.570 cidades do país, apenas uma tem mais da metade da população morando mais em domicílios alugados do que próprios. É o caso de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, em que 52% dos habitantes residem nessa condição.

Em seguida aparecem as cidades de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso (47%); Balneário Camboriú, em Santa Catarina (45%) e Louveira, em São Paulo (44,9%).

Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, a maior proporção de pessoas morando em domicílios alugados foi registrada em Balneário Camboriú (SC). A cada dez moradores da cidade, quatro já vivem em imóveis alugados (45,2%). Na outra ponta, a menor proporção foi em Cametá (PA) (3,1%).

Apesar da queda no número de pessoas possuindo a casa própria, as condições de moradia melhoraram ao longo dos anos. Há mais brasileiros morando em casas com revestimento — sejam elas feitas com tijolo ou taipa —, percentual que subiu de 79% para 87% no intervalo de doze anos.

Além da qualidade, os brasileiros estão vivendo em casas maiores. O Censo também revelou que a maioria dos brasileiros (73,6%) vive em casas com cinco a nove cômodos, incluindo banheiro e cozinha. Ainda há uma parcela menor da população (5,9%) que reside em casas bem mais espaçosas, com dez cômodos ou mais.