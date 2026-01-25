Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

França quer banir redes sociais para menores de 15 anos, diz Macron

Presidente francês afirma que uso de redes sociais por crianças ameaça a saúde mental e quer banimento antes do ano letivo.

Macron quer seguir movimento global e impedir acesso de crianças às redes sociais com nova lei de proteção digital. (Getty Images/Getty Images)

Macron quer seguir movimento global e impedir acesso de crianças às redes sociais com nova lei de proteção digital. (Getty Images/Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13h13.

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o governo pretende acelerar o processo legal para proibir o uso de redes sociais por crianças e adolescentes menores de 15 anos, com o objetivo de colocar a medida em vigor antes do início do próximo ano letivo, em setembro.

“A mente das nossas crianças e adolescentes não está à venda”, declarou Macron à BFMTV, afiliada da CNN na França. Segundo ele, as emoções dos jovens não devem ser manipuladas por plataformas digitais ou algoritmos estrangeiros.

Além da restrição às redes sociais, o presidente francês afirmou que o país também pretende proibir o uso de celulares em escolas de ensino médio, estabelecendo regras claras para estudantes, famílias e educadores.

Medida segue movimento global contra impactos das redes sociais

A proposta francesa se soma a um movimento crescente em países ocidentais que buscam endurecer a legislação para proteger menores dos impactos das redes sociais. Em dezembro, a Austrália aprovou uma lei que proíbe adolescentes menores de 16 anos de manter contas em plataformas como Instagram, TikTok e Facebook.

Poucos dias antes do anúncio de Macron, o governo do Reino Unido também informou que avalia medidas para restringir o acesso de crianças às redes sociais, incluindo a possibilidade de um banimento semelhante.

Falta de verificação de idade impulsiona proposta na França

Na França, o projeto é liderado pela deputada Laure Miller, do partido Renascença, sigla de Macron. Em entrevista à TV do Parlamento francês, a parlamentar afirmou que a ausência de verificação real de idade nas plataformas digitais tornou a legislação urgente.

“Atualmente, qualquer pessoa pode inserir uma data de nascimento falsa e acessar as redes sociais”, afirmou Miller. A proposta prevê exigir comprovação efetiva de idade, com base na aplicação rigorosa da Lei de Serviços Digitais da União Europeia (DSA).

Segundo a deputada, embora reconheça que sempre haverá tentativas de burlar o sistema, a França precisa estabelecer um marco inicial para a proteção de menores no ambiente digital.

Caso australiano é citado como exemplo

Após a entrada em vigor da lei australiana, mais de 4,7 milhões de contas consideradas pertencentes a menores de 16 anos foram removidas ou desativadas, segundo o primeiro-ministro Anthony Albanese.

À época, Albanese afirmou que a decisão foi tomada diante de evidências de danos sociais e psicológicos causados pelas redes sociais, atendendo a pedidos de pais e de jovens que defendiam mais proteção online.

Acompanhe tudo sobre:FrançaEmmanuel MacronRedes sociais

Mais de Mundo

O que se sabe sobre manifestante morto por agentes de imigração nos EUA

Rússia ataca Ucrânia com 1.700 drones em sete dias em meio a negociações

Democratas ameaçam bloquear verba para imigração após morte em Minneapolis

Tempestade de inverno nos EUA deixa 670 mil sem luz; sensação térmica chega a - 40ºC

Mais na Exame

Esporte

Escalação do Corinthians x Velo Clube: entenda possíveis escolhas de Dorival

Mercado Imobiliário

Visitamos Valentina Caran, que estampa placas de 'vende-se' em SP há 40 anos; veja vídeo

Um conteúdo SBT NEWS

O que se sabe sobre manifestante morto por agentes de imigração nos EUA

Negócios

55 franquias baratas a partir de R$ 5.000 para quem nunca empreendeu