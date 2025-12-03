Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

CCJ da Câmara aprova projeto que extingue Lei de Alienação Parental

Relatório recebeu 37 votos favoráveis e 28 contrários em votação feita nesta quarta-feira, 3 de dezembro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16h14.

Tudo sobreGoverno Lula
Saiba mais

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou nesta quarta-feira, 3, o projeto que extingue a Lei de Alienação Parental. O relatório, apresentado por Laura Carneiro (PSD-RJ), recebeu 37 votos favoráveis e 28 contrários.

A deputada argumenta que a legislação, criada em 2010 para evitar manipulações em disputas de guarda, perdeu sua finalidade original e passou a ser usada para desacreditar relatos de violência.

O que consiste a lei atual e o que muda?

A lei atual considera alienação parental qualquer conduta que interfira na formação psicológica da criança para prejudicar a relação com o outro responsável. Isso inclui dificultar visitas, fazer críticas que desqualifiquem o pai ou a mãe diante do menor ou até apresentar acusações falsas para alterar a guarda.

O marco legal também autoriza que magistrados adotem medidas como advertências, multas, orientação psicológica e, nos casos mais extremos, a reversão da guarda. Críticos afirmam, entretanto, que instrumentos pensados para proteger vínculos familiares têm sido utilizados para lançar dúvidas sobre denúncias de violência no ambiente doméstico.

No parecer, Laura Carneiro sustenta que a lei acabou se convertendo “na principal estratégia de defesa de agressores e abusadores sexuais intrafamiliares” e que a simples menção à alienação parental tem desviado a atenção de acusações consideradas graves.

(Com informações de O Globo)

Acompanhe tudo sobre:CriançasFamíliaCâmara dos Deputados

Mais de Brasil

PL Antifacção: saiba o que muda com o novo relatório

CCJ do Senado adia votação do 'PL Antifacção' para o dia 10

Novo pedágio na Dutra será mais caro em feriados; veja como vai funcionar

Rodrigo Bacellar é preso pela PF por suspeita de vazamento de informações

Mais na Exame

Future of Money

Mudança nos EUA força países a se reposicionarem em cripto, diz CEO da Binance

Brasil

PL Antifacção: saiba o que muda com o novo relatório

Mundo

Putin aceitou algumas propostas dos EUA sobre a Ucrânia, diz o Kremlin

Economia

PIB do 3º trimestre deve reforçar desaceleração da economia