Brasil tem 1.191 mortes por covid-19 em 24h, diz consórcio

Por Gilson Garrett Jr., com Estadão Conteúdo

O Brasil tem 92.568 óbitos e 2.666.298 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta sexta-feira, 31.

Os dados são compilados pelo consórcio que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registrados 45.443 testes reagentes e 1.191 vítimas.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.026. Há dois meses este valor está acima de 1.000 confirmações.

Três estados podem ter segunda onda

Boletim semanal produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) indica que o risco de uma segunda onda de covid-19 aumenta nos estados do Rio de Janeiro, Maranhão e Amapá.

Nesses estados, o primeiro pico de casos da doença foi registrado na primeira quinzena de maio; em junho houve queda constante, mas na segunda quinzena de julho o número de casos voltou a subir.

O aumento atinge também as capitais — Rio de Janeiro, São Luís e Macapá, respectivamente. A análise consta do Boletim InfoGripe referente à Semana Epidemiológica 30 (de 19 a 25 de julho). O estudo tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-gripe) até 28 de julho.

Segundo o boletim, o número de novos casos semanais de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país estabilizou, mas os valores semanais ainda estão em nível considerado muito alto.