Brasil tem 1.189 mortes por covid-19 em 24h; total passa de 91 mil

O Brasil tem 91.377 óbitos e 2.613.789 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta quinta-feira, 30.

Os dados são compilados pelo consórcio que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registrados 58.271 testes reagentes e 1.189 vítimas.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.024. Há dois meses este valor está acima de 1.000 confirmações.

Um em cada três testes em SP deu positivo

São Paulo, o estado com maior número de casos de coronavírus, já realizou mais de 1,78 milhão de testes para identificar a presença do SARS-CoV-2. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Centro de Contingência da covid-19.

O estado tem um total 22.710 mortes e 529.006 casos confirmados da covid-19, o que dá uma taxa de positividade de 30%

De acordo com o coordenador do comitê de saúde, Paulo Menezes, no começo da pandemia, em março, o estado realizava uma média de 900 testes por dia. Atualmente esta capacidade está em 21.000.