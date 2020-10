O Brasil tem 157.451 óbitos e 5.411.550 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta segunda-feira, 26. A pandemia mexeu com a economia e os negócios no mundo todo. Venha aprender com quem conhece na EXAME Research.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 288 vítimas e 17.791 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 461, uma redução de 8% se comparado com 14 dias atrás. Mudanças de até 15% para mais ou para menos são consideradas estabilidade.

SP tem queda no número de mortes

O balanço divulgado pelo governo de São Paulo sobre a situação da pandemia de covid-19, nesta segunda-feira, 26, mostra que na última semana 453 cidade do estado não registraram mortes causadas pela doença. O estado tem um total de 645 municípios e os dados se referem ao período de 18 a 24 de outubro.

A taxa de internações em leitos de UTI também é uma das menores já registradas desde o início da pandemia, em fevereiro. A ocupação está em 39,3% no estado e em 39,9% na Grande São Paulo. No domingo, 25, foram feitas 951 solicitações de novas internações. No meio de julho, este valor atingiu um pico, com 2.201 solicitações em 24 horas. Os dados são da Secretaria da Saúde.

A média diária de óbitos em todo o estado foi de 105 na última semana. Na semana anterior, a média estava em 110. O estado tem um total de 38.753 mortes e 1.092.843 casos confirmados de covid-19.