453 cidades de SP não registraram mortes por covid-19 na última semana

O balanço divulgado pelo governo de São Paulo sobre a situação da pandemia de covid-19, nesta segunda-feira, 26, mostra que na última semana 453 cidade do estado não registraram mortes causadas pela doença. O estado tem um total de 645 municípios e os dados se referem ao período de 18 a 24 de outubro. A pandemia mexeu com a economia e os negócios no mundo todo. Venha aprender com quem conhece na EXAME Research.

A taxa de internações em leitos de UTI também é uma das menores já registradas desde o início da pandemia, em fevereiro. A ocupação está em 39,3% no estado e em 39,9% na Grande São Paulo. No domingo, 25, foram feitas 951 solicitações de novas internações. No meio de julho, este valor atingiu um pico, com 2.201 solicitações em 24 horas. Os dados são da Secretaria da Saúde.

A média diária de óbitos em todo o estado foi de 105 na última semana. Na semana anterior, a média estava em 110. O estado tem um total de 38.753 mortes e 1.092.843 casos confirmados de covid-19.

“Dos municípios do estado, 70% não tiveram óbitos nos últimos sete dias. Se nós voltarmos para 14 dias, 371 não tiveram mortes, o que corresponde a 58% cidades do estado. Mas ainda temos de ter este aprendizado com o que está acontecendo na Europa. Pessoas jovens estão se infectando. Os casos aumentam mas as mortes e internações são menores”, disse João Gabbardo, secretário executivo do Centro de Contingência da Covid-19.

Parques da capital reabrem aos finais de semana

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou na manhã desta segunda-feira, 26, que os 108 parques municipais voltarão ao funcionamento normal nesta semana, liberando a abertura também nos fins de semana e feriados. O acesso de frequentadores aos espaços será limitado a 60% da ocupação, com o controle de acesso para as pessoas.

Segundo Covas, a Vigilância Sanitária municipal interpretou que a reabertura é possível, pois a cidade não teve aumento nos indicadores da pandemia do novo coronavírus com as recentes flexibilizações da quarentena. A decisão será publicada no Diário Oficial da cidade de terça-feira, 27.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o governo do estado disse que os parques estaduais da capital paulista também serão abertos a partir do próximo fim de semana. Os protocolos de segurança continuam os mesmos já praticados durante a semana.

(Com Estadão Conteúdo)