Brasil registra mais de 100 mil casos de covid-19 em 24h e bate recorde

O Ministério da Saúde divulgou um balanço nesta quinta-feira, 25, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 303.462 óbitos e 12.320.169 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 19 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 2.777 vítimas e 100.158 testes reagentes para o coronavírus. É a maior confirmação de pessoas com a covid-19 no período de um dia. O último recorde foi no dia 19 de março, com 90.570 casos registrados.

Vacinação

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, 14.074.577 pessoas já receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 6,65% da população brasileira.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

Cidade de SP vai construir usinas de oxigênio

A prefeitura de São Paulo anunciou que vai construir 19 miniusinas capazes de produzir oxigênio dentro das próprias unidades de saúde. De acordo com o prefeito Bruno Covas (PSDB), o objetivo é não precisar de transporte e garantir o fornecimento ininterrupto.

A construção será feita em duas etapas, a primeira, em 7 unidades de saúde, ficará pronta até o dia 15 de abril, e a restante até o fim de abril. Toda a estrutura será capaz de garantir o fornecimento de oxigênio para 596 leitos de enfermaria e 211 de UTI.

Todas as usinas vão produzir 9 mil metros cúbicos de oxigênio por dia, o que equivale a 900 cilindros. Segundo o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, não há desabastecimento de oxigênio na cidade, mas pela alta necessidade no momento, o transporte pode dificultar a agilidade no fornecimento. Em março, a demanda aumentou 121%, se comparado com janeiro.