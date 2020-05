Com 653 mortes por covid-19 em 24 horas, Brasil chega a 22.666 óbitos

O Brasil tem 363.211 casos confirmados e 22.666 mortes por coronavírus. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde neste domingo, 24. O país teve 15.813 testes positivos em um dia, e já é o segundo no mundo em número de casos, depois dos Estados Unidos. Em 24 horas foram confirmadas também mais 653 vítimas.

Os domingos têm registrado um número menor de mortes, pois o Ministério da Saúde consolida os dados das secretarias estaduais de saúde e, aparentemente, há menor registro dos casos durante os fins de semana. No sábado, 23, foram contabilizados 965 mortos.

Na América Latina, o Brasil está em primeiro lugar em número de casos. Logo atrás estão Peru (115.754 infectados e 3.373 mortos) e Chile (65.393 infectados e 718 mortos), segundo dados da universidade americana John Hopkins.

Mais de 6 mil mortes em São Paulo

O estado de São Paulo chegou a 6.163 mortes confirmadas por novo coronavírus neste domingo, 24. O número de casos confirmados é de 82.161, distribuídos em 508 municípios paulistas, segundo balanço da Secretaria Estadual da Saúde.

Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 118 novos óbitos. Ao todo, 236 cidades de São Paulo tiveram ao mesmo uma morte confirmada relacionada à covid-19.

Os dados oficiais divulgados hoje mostram que há atualmente 11,9 mil pacientes internados, sendo 4.661 em UTI e 7.321 em enfermaria. Até o momento já ocorreram 16.494 altas de pacientes que tiveram confirmação da doença.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a covid-19 é de 75,7% no Estado e 91,8% na grande São Paulo, de acordo com a Secretaria de Saúde. O megaferiado que começou na quarta-feira, 20, é uma das medidas para tentar conter o avanço da doença no estado.

No Rio de Janeiro, o estado confirmou 88 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, alcançando um total de 3.993 óbitos pela doença desde o início da pandemia e ficando muito próximo de cruzar a barreira de 4 mil mortos.

Segundo o boletim divulgado neste domingo, 24, pela Secretaria Estadual de Saúde já são 37.912 casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus, um aumento de 3.379 num intervalo de apenas um dia.