SP chega a 6.163 mortes por coronavírus e supera 82 mil casos confirmados

O Estado de São Paulo chegou, neste domingo, 24, a 6.163 mortes pelo novo coronavírus, com 118 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, segundo boletim da Secretaria de Estado de Saúde divulgado na tarde de hoje.

Com os novos casos de covid-19, já são 82.161 infectados, registrados em 508 municípios, o que equivale a 78% do território estadual. Destes, 236 cidades tiveram uma ou mais vítimas fatais da doença.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a covid-19 é de 75,7% no Estado e 91,8% na grande São Paulo, de acordo com a Secretaria de Saúde.

Os dados oficiais divulgados hoje mostram que há atualmente 11,9 mil pacientes internados, sendo 4.661 em UTI e 7.321 em enfermaria. Até o momento já ocorreram 16.494 altas de pacientes que tiveram confirmação da doença.

Entre as vítimas fatais no Estado de São Paulo estão 3.629 homens e 2.534 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 72,9% das mortes.