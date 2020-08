Brasil passa a marca de 115 mil mortes por covid-19, diz consórcio

O Brasil ultrapassou a marca de 115 mil mortes por covid-19 nesta segunda-feira, 24. Segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde, o país tem 115.451 óbitos e 3.627.217 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 679 vítimas e 21.491 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 971. Há dois meses e meio este valor está próximo de 1.000 confirmações.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o terceiro que mais registrou casos nos últimos sete dias, com 265.266. A Índia é o país com o maior número (458.685), seguida dos Estados Unidos (299.233).

Número de mortes cai em SP

O número de mortes em decorrência de complicações da covid-19 caiu em todas as regiões de São Paulo. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Saúde nesta segunda-feira, 24, e mostram que em todo o estado a diminuição foi de 9%.

O valor leva em conta a média diária de óbitos que caiu de 252 para 230, comparando a semana retrasada com a última. No meio de julho, o estado registrou o mais alto valor médio de vítimas em sete dias, com 278.

No acumulado, o estado tem um total de 756.480 casos confirmados e 28.505 vítimas do coronavírus.