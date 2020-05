Com 1.001 mortes por covid-19 em 24 horas, Brasil supera os 21 mil óbitos

O Brasil tem 330.890 casos confirmados e 21.048 mortes por coronavírus. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 22. Com mais 20.803 testes positivos em um dia, o país passou a Rússia e agora é o segundo no mundo em número de casos. Está atrás apenas dos Estados Unidos, com 1,5 milhão. Em 24 horas foram confirmadas também mais 1.001 vítimas.

O país concentra mais da metade de todos os casos da América do Sul. O diretor do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira (22) que a região se tornou o novo epicentro mundial da pandemia.

O continente já soma mais de 600 mil casos de covid-19 e se aproxima das 30 mil mortes causadas pela doença, segundo dados atualizados diariamente pela plataforma Worldometer.

Em número de casos, o Brasil está em primeiro lugar. Logo atrás estão Peru (111.698 infectados e 3.244 mortos) e Chile (61.857 casos e 630 óbitos).

A Argentina, país com a terceira maior população absoluta da América do Sul, está em sexto no ranking de casos e óbitos pela covid-19, com 9.931 infecções registradas e 419 mortes pela doença.

Isolamento sobe em São Paulo

O total de pessoas mortas por covid-19 em São Paulo cresceu 3,8% nas últimas 24 horas, chegando a um total de 5.773 óbitos. Foram mais 215 mortes nas últimas 24 horas. O total de casos confirmados da doença aumentou de 73.793 para 76.871.

A taxa de isolamento social na capital paulista na quinta-feira, 21, segundo dia do feriado prolongado, ficou em 52%, melhor índice para uma quinta desde março. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social.

O megaferiado que começou na quarta-feira, 20, é uma das medidas para tentar conter o avanço da doença no estado.

O município do Rio de Janeiro tem uma taxa de mortalidade por covid-19 de 12,7%, quase o dobro da média nacional, de 6,5%, segundo dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base em informações passadas pelo Ministério da Saúde.

Na capital fluminense, os dados atualizados pelo IBGE na manhã desta sexta-feira, 22, contabilizavam 18.743 casos confirmados de covid e 2.376 mortos. Em todo o estado são 33.589 infectados e 3.657 vítimas.