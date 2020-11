Média diária de mortes por covid-19 no Brasil volta a ficar acima de 550

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta terça-feira, 17, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 166.743 óbitos e 5.909.002 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 676 vítimas e 32.262 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 557, a maior desde o dia 12 de outubro.

SP prorroga a quarentena

O governo de São Paulo prorrogou a quarentena em todo o estado até o dia 16 de dezembro. O decreto estendendo a medida sanitária de combate à covid-19 foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 17. A diretriz é renovada periodicamente pelo governo paulista quando está próxima de vencer.

E nesta última renovação, manteve as mesmas regras que estão em vigor desde outubro, ou seja, nada muda. O comércio, bares e restaurantes continuam abertos, com uso de máscara e distanciamento obrigatórios.

As alterações nas regras são feitas de forma mensal, e a de novembro estava prevista para ter sido feita na segunda-feira, 16, mas o governo do estado adiou a decisão para 30 de novembro, por conta do apagão de dados que afetou o sistema do Ministério da Saúde que compila todas as informações.

O estado tem um total de um total de 1.178.075 casos confirmados e 40.749 mortes causadas pela covid-19.