Brasil tem 1.151 mortes e 68.656 casos de covid-19 em 24h

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quinta-feira, 14, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 207.160 óbitos e 8.325.119 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.151 vítimas e 68.656 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.000, um aumento de 42% se comparado com 14 dias atrás. A média de casos está em 56.453.

Sistema de saúde em Manaus entra em colapso

Com falta de leitos e até mesmo de oxigênio hospitalar em grandes hospitais e prontos-socorros, o sistema de saúde de Manaus chegou ao colapso nesta quinta-feira, 14.

Segundo relatos de profissionais de saúde da capital amazonense, muitos leitos já funcionam apenas com ventiladores mecânicos, que necessitam de um rodízio de profissionais para manter os pacientes — o que pressiona ainda mais as equipes.

Principal fornecedora de oxigênio hospitalar em Manaus, a multinacional White Martins avisou o governo no início do mês sobre a possibilidade de falta de oxigênio.

O governo do estado decretou na capital um toque de recolher entre 19h e 6h, com o fechamento de todas as atividades e circulação de pessoas, exceto para atividades e transporte de produtos essenciais.

(Com Reuters)