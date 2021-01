Empresa diz que avisou governo no início do mês sobre falta de oxigênio

A multinacional White Martins, uma das principais fornecedoras de oxigênio para os centros de saúde de Manaus, disse que informou as autoridades responsáveis no inicío do mês sobre a possibilidade de faltar oxigênio medicinal na capital, dado o grande aumento do número de casos da covid, e solicitou apoio ao governo.

“Diante de um cenário extremamente desafiador, foram apresentadas as necessidades impostas pelo alto grau de criticidade da situação para mobilização de outras empresas, da sociedade em geral e órgãos competentes”, disse a empresa em comunicado nesta quinta-feira, dia 13.

Nem em abril do ano passado, no pico da pandemia, houve tanta necessidade de oxigênio medicinal em Manaus. “A demanda exponencial por oxigênio já aumentou cinco vezes nos últimos 15 dias, alcançando um volume de 70 mil metros cúbicos por dia”, informou a empresa. Em abril, no pico da pandemia, foram 30 mil metros cúbicos por dia.

Está em curso uma operação para levar a Manaus oxigênio produzido em fábricas de outros estados, em cooperação com as as forças armadas. A previsão também é que cheguem ao Brasil tanques de oxigênio medicinal fabricados pela White Martins na Venezuela.