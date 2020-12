Brasil tem 769 mortes e mais de 53 mil casos de covid-19 em 24h

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quinta-feira, 10, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 179.801 óbitos e 6.783.543 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 769 vítimas e 53.425 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 642, um aumento de 35% se comparado com 14 dias atrás. A média de casos está em 42.290.

SP elabora plano para tirar pressão de UTIs

O governo de São Paulo prometeu para a sexta-feira, 11, um plano com o objetivo de melhorar a capacidade de atendimento nos leitos de UTI e de enfermaria no estado. Nesta quinta-feira, 10, a taxa de ocupação da UTI está em 58%, uma das mais altas em meses, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. Todos os detalhes serão anunciados em coletiva de imprensa às 12h45.

Além da taxa de ocupação, os números mostram que nesta quinta-feira foram feitas 1.568 solicitações de internações de pacientes com covid-19. É o mais alto registro desde o fim de agosto. A média diária, referente aos últimos sete dias, está em 1.409, quase o dobro do registrado em novembro.

Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 do estado, José Medina, alertou que este momento da covid-19 é pior do que o primeiro pico, no meio do ano, pela alta possibilidade de transmissão