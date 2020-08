Brasil tem 721 mortes por covid-19 em 24h; total passa de 101 mil

O Brasil tem 101.857 óbitos e 3.056.312 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta segunda-feira, 10.

Os dados são compilados pelo consórcio que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 721 vítimas e 20.730 testes reagentes para o coronavírus.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.022. Há mais de dois meses este valor está acima de 1.000 confirmações.

Cidade de SP tem 1,5 milhão de infectados

Cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) estimam que cerca de 1,5 milhão de adultos já foram infectados na cidade de São Paulo pelo novo coronavírus.

O valor é seis vezes superior ao oficial divulgado pela cidade. De acordo com o último boletim, divulgado nesta segunda-feira, a capital paulista tem 246.730 casos confirmados e 10.187 mortes causadas pela covid-19. Considerando a estimativa da pesquisa, portanto, pelo menos 84% dos casos não teriam sido oficialmente notificados.

O estudo é realizado em conjunto com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo com o apoio do Grupo Fleury, IBOPE Inteligência, Instituto Semeia e Todos pela Saúde.

A taxa de prevalência é superior a de outro inquérito sorológico, realizado pela prefeitura de São Paulo. O estudo desenvolvido pelo município está na terceira fase e estima que 1,32 milhão de pessoas foram infectadas pelo coronavírus, com a taxa 11,1%.