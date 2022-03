Média móvel de mortes por covid-19 segue abaixo de 500 pelo 4° dia seguido

O Ministério da Saúde divulgou um balanço neste domingo, 6, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. Desde o início da pandemia, em 2020, o país já registrou um total de 29.049.013 casos de covid e 652.143 mortes pela doença.

O balanço, atualizado às 19 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 216 vítimas e 15.961 novos casos de coronavírus.

A média móvel de mortes, que contabiliza o número de óbitos dos últimos sete dias, é de 429. A média de casos é de 40.129.

A chegada da variante Ômicron trouxe uma nova onda de infecções ao país, mas o avanço da vacinação e a aparente menor letalidade da variante têm mantido o número de óbitos em patamares inferiores ao observado no pico da pandemia, quando o Brasil registrou mais de 3.000 mortes por dia.

Na última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda reclassificar a pandemia de covid-19 no Brasil para endemia.

Vacinação contra covid-19 no Brasil

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, 155.757.233 pessoas já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19, ou a dose única, e estão totalmente protegidas. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 72,5% da população brasileira. A dose de reforço foi aplicada em 66.074.186 pessoas, o que corresponde a 30,76% da população. A população com 5 anos de idade ou mais totalmente imunizada é de 77,82%.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

Leia mais