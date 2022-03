Bolsonaro diz que Queiroga estuda rebaixar pandemia de covid para endemia

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda reclassificar para endemia a pandemia de covid-19 no Brasil.

"Em virtude da melhora do cenário epidemiológico..., o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda rebaixar para ENDEMIA a atual situação da Covid-19 no Brasil", disse ele, em postagem no Facebook.

Em nota oficial, o Ministério da Saúde confirmou que estuda rebaixar o status da covid-19 no Brasil de pandemia para endemia. "O Ministério da Saúde avalia a medida, em conjunto com outros ministérios e órgãos competentes, levando em conta o cenário epidemiológico e o comportamento do vírus no país", afirma a pasta.

Na véspera, o Brasil atingiu a marca de 650 mil mortes por Covid, segundo o Ministério da Saúde, após o registro de mais 370 óbitos por coronavírus. O país também registrou na quarta-feira 30.995 novos casos de coronavírus, elevando para 28.842.160 o total de casos de covid desde o início da pandemia.

A chegada da variante Ômicron do coronavírus trouxe uma nova onda de infecções ao país, mas o avanço da vacinação e a aparente menor letalidade da variante têm mantido o número de óbitos em patamares inferiores em relação ao pico da pandemia, quando o Brasil registrou mais de 3.000 mortes por dia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS), que concentra os esforços globais para combater a doença, caracterizou como pandemia a emergência sanitária decorrente da covid-19 em março de 2020 e ainda não rebaixou o status da doença para endemia.

LEIA MAIS

É o fim das máscara para crianças? Estados começam a desobrigar o uso

Endemia de covid: O plano da Inglaterra para conviver com a doença

Países da Europa vão tratar covid como endemia; entenda o que muda