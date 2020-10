Brasil registra menos de 700 mortes por covid-19 em 24h há treze dias

O Brasil tem 146.773 óbitos e 4.940.499 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento dos veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta quinta-feira, 1º.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 398 vítimas e 25.593 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 659, uma redução de 7% em comparação com 14 dias atrás. Há treze dias seguidos que a taxa está abaixo de 700. Em agosto, esta média estava em 1.000.

Situação nos estados

Estado brasileiro mais afetado pela covid-19, São Paulo chegou às marcas de 1.004.579 casos e 36.220 mortes, após ter superado o patamar de 1 milhão de infecções no último sábado. Autoridades locais, porém, mantêm a indicação de que os índices da pandemia possuem tendência de queda no estado.

“Tivemos redução nos números da Saúde no nosso estado, com queda de 17% no número de casos, 6% no número de óbitos. E as taxas de ocupação em Unidades de Terapia Intensiva continuam em queda – no Estado, 43%, e na Grande São Paulo, 41,9% de ocupação”, disse o secretário de Saúde paulista, Jean Gorinchteyn, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

São Paulo prevê chegar ao fim da primeira quinzena de outubro com o total de casos variando entre 1.100.000 e 1.150.000, enquanto a projeção para o número de óbitos ao final do período vai de 38 mil a 39 mil, informou o governo estadual.

O segundo estado com maior número de óbitos causados pela covid-19 no Brasil é o Rio de Janeiro, que registrou até este momento 18.780 mortes, com 273.338 infecções confirmadas.

No número de casos, porém, o Rio fica abaixo da Bahia e de Minas Gerais – o estado nordestino soma 316.005 infecções e 6.953 mortes, enquanto Minas contabilizou 308.466 casos e 7.656 óbitos.

Ceará, Pará, Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Sul são os demais Estados que já notificaram mais de 200 mil casos de Covid-19.