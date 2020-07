Brasil passa a marca de 1,5 milhão de infectados pelo coronavírus

O Brasil passou a marca de 1,5 milhão de casos confirmados de covid-19 nesta quinta-feira, 2, segundo levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. O consórcio reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que em 24 horas foram registrados 1.277 óbitos e 47.984 testes reagentes para o SARS-CoV-2. Com isso, o país tem um total de 1.501.353 pessoas infectadas e 61.990 mortes.

Pelo segundo dia consecutivo o número de mortes fica acima de mil. É o único país no mundo a ultrapassar esta marca nas últimas 24 horas, segundo a plataforma Worldmeters. Também é o país com mais confirmações de infectados em todo o planeta.

Há 47 dias o Brasil está sem ministro da Saúde. Eduardo Pazuello está na função de forma interina desde maio.

Brasil pode ter 8 milhões de infectados

Entre meados de março e o início de junho, o contingente de brasileiros que contraiu o novo coronavírus dobrou de 1,9% da população para 3,8%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 2, na terceira fase da pesquisa EpiCovid-19 BR, coordenada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

O estudo aplicou testes diagnósticos e entrevistou 89.397 pessoas de 133 cidades do país. Foram cerca de 200 pessoas por município. Os resultados mostram que a pesquisa encontrou uma diferença de seis vezes entre o número de casos notificados oficialmente nesses municípios e a população com anticorpos.

As cidades escolhidas representam um terço do Brasil. No entanto, aplicando essa proporção à população total, hoje na casa dos 211 milhões de habitantes, os dados sugerem que em um mês e meio o número de pessoas que contraiu a doença passou de 4 milhões para 8 milhões.

SP chega aos 300 mil casos confirmados

São Paulo passou a marca de 300 mil casos confirmados de covid-19 nesta quinta-feira. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Saúde.

O estado tem um total de 302.179 infectados e 15.351 mortes causadas pelo coronavírus. Em 24 horas registrou mais 321 vítimas e 12.244 novos casos, um recorde desde o início da pandemia.

(Com Clara Cerioni)