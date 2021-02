Brasil passa de 225 mil mortes por covid-19, diz consórcio de imprensa

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 225.143 óbitos e 9.230.016 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 609 vítimas e 27.225 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.062. A média de casos é de 51.007.

SP deve voltar a abrir comércio e restaurantes aos finais de semana

O governo de São Paulo deve voltar a permitir a abertura de shoppings, comércio de rua, bares e restaurantes aos finais de semana em todo o estado. A revisão desta medida mais restrita estava prevista só para a sexta-feira, 5, mas o governador João Doria (PSDB) disse que o anúncio será feito na quarta-feira, 3.

De acordo com Doria, a regra que fechou o comércio à noite e aos finais de semana desde o dia 25 de janeiro teve o efeito esperado em conter o avanço da covid-19 no estado. A reabertura deve começar a valer já no próximo fim de semana, 6 e 7 de fevereiro.

Apesar da fala do governador, a queda ainda é muito tímida. Segundo dados da Secretaria estadual da Saúde, a média diária de novas internações em leitos de UTI e enfermaria em todo o estado era de 1.648 no dia 25 de janeiro. No domingo, 31, este número chegou em 1.537, uma queda de 8%. Quedas e aumentos de até 15% são considerados estabilidade, segundo especialistas em saúde.