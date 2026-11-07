Cashback da reforma tributária: quem tem direito e como funciona a devolução de impostos?

Cashback da reforma tributária: devolução de parte dos impostos pagos por famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico deve acontecer de forma gradual (Priscila Zambotto/Getty Images)
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Publicado em 7 de novembro de 2026 às 11h16.
O cashback da reforma tributária é um benefício que devolve parte dos impostos pagos por famílias de baixa renda. O mecanismo aplica-se aos novos tributos CBS e IBS criados pela reforma e visa aliviar o peso fiscal sobre o orçamento familiar. A devolução ocorre de forma automática para quem está inscrito no CadÚnico e atende aos critérios de renda e regularidade de CPF.
O cashback da reforma tributária é um mecanismo criado para devolver parte dos impostos pagos no consumo por famílias de baixa renda. A iniciativa faz parte da mudança no sistema tributário brasileiro e busca reduzir o peso dos tributos sobre o orçamento de quem ganha menos.
Previsto na Lei Complementar n.º 214, de janeiro de 2025, o benefício prevê a devolução de parte da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), administrado por estados e municípios.
Na prática, a proposta é que famílias de baixa renda recebam de volta uma parcela dos tributos embutidos em compras de produtos e serviços, como alimentos, roupas, gás de cozinha e contas de consumo.
O mecanismo não representa a devolução integral dos impostospagos pelo consumidor. Os percentuais variam conforme o tipo de produto ou serviço e incidem sobre o valor do tributo, não sobre o preço total da compra.
O benefício é destinado a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
De acordo com o artigo 113 da Lei Complementar n.º 214/2025, para receber a devolução, o responsável pela unidade familiar precisa cumprir três requisitos:
O benefício é direcionado ao responsável pela unidade familiar cadastrada no CadÚnico. A inclusão no sistema de devolução será automática, sem necessidade de solicitar o cashback separadamente.
Isso significa que não basta ter renda de até meio salário mínimo por pessoa. Também é necessário estar inscrito no CadÚnico e manter a situação cadastral e o CPF regularizados.
O cashback contempla dois tributos criados pela reforma tributária: a CBS e o IBS. A CBS é um tributo federal que substituirá o PIS e a Cofins. Já o IBS será administrado conjuntamente por estados, municípios e Distrito Federal e substituirá gradualmente o ICMS e o ISS.
A devolução será feita de acordo com a competência de cada tributo. A União será responsável pelo cashback da CBS, enquanto estados, municípios e Distrito Federal responderão pela parcela do IBS.
O mecanismo não prevê a restituição dos impostos do sistema antigo, como ICMS, ISS, PIS e Cofins. A devolução está vinculada exclusivamente aos novos tributos.
Os percentuais de devolução variam conforme o produto ou serviço adquirido. A regra geral estabelece dois grupos de restituição:
Os percentuais são aplicados sobre o valor dos respectivos tributos, e não sobre o preço final do produto ou serviço.
A legislação também permite que União, estados, municípios e Distrito Federal estabeleçam percentuais de devolução maiores para a parcela do IBS e da CBS sob sua responsabilidade, por meio de leis específicas, respeitadas as regras previstas na legislação.
O cashback poderá ser concedido de duas maneiras distintas, sendo a primeira diretamente no momento da cobrança ou posteriormente, por meio da transferência dos valores à família beneficiária.
Nas contas de energia elétrica, água, esgoto, gás canalizado e telecomunicações, a devolução deverá ocorrer no momento da cobrança. Na prática, o desconto será aplicado diretamente na fatura.
No caso do botijão de gás e das demais compras contempladas, a devolução será realizada posteriormente, conforme a sistemática definida pelo governo.
O cálculo considera os documentos fiscais vinculados ao CPF dos integrantes da família, além de informações sobre renda e estrutura de consumo familiar. Por isso, a emissão de notas fiscais com a identificação dos consumidores é importante para o funcionamento do mecanismo.
A legislação também estabelece que os valores sejam compatíveis com a renda disponível da família e não ultrapassem o montante dos tributos efetivamente suportados no consumo.
A implementação será gradual, acompanhando o calendário de transição da reforma tributária.
A devolução da CBS terá como referência o consumo realizado a partir de janeiro de 2027. Já o cashback referente ao IBS começará a considerar o consumo a partir de janeiro de 2029.
A diferença ocorre porque os dois tributos entram em vigor em momentos distintos.
A CBS substituirá os tributos federais a partir de 2027, enquanto o IBS substituirá gradualmente o ICMS e o ISS entre 2029 e 2032. Em 2033, o novo sistema tributário estará integralmente implementado.
A inclusão dos beneficiários será automática, com base nas informações do CadÚnico e nos critérios estabelecidos pela legislação.
Ainda assim, é importante que as famílias mantenham os dados cadastrais atualizados e o CPF em situação regular. Além disso, os documentos fiscais das compras devem permitir a identificação dos integrantes da unidade familiar, já que essas informações serão utilizadas no cálculo da devolução.
O mecanismo não funciona como um programa de pontos ou uma promoção comercial. Trata-se de uma política pública de restituição tributária, financiada pela devolução de parte da arrecadação dos novos impostos sobre o consumo.
Glossário
O que é cashback da reforma tributária?
Mecanismo que devolve parte dos impostos pagos por famílias de baixa renda, com base nos tributos CBS e IBS incidentes sobre suas compras.
O que é CBS?
Contribuição sobre Bens e Serviços, tributo federal que substituirá o PIS e a Cofins com a reforma tributária.
O que é IBS?
Imposto sobre Bens e Serviços, tributo administrado por estados, municípios e DF que substituirá o ICMS e o ISS gradualmente.
O que significa impostos?
Tributos cobrados pelo governo sobre produtos, serviços ou renda, que impactam o preço final pago pelo consumidor.